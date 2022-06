Una grigliata in giardino con amici o parenti ha bisogno del giusto contorno light che lo accompagni. Spesso ricorriamo a insalate o piatti freddi come la tanto amata caprese italiana. Eppure, quello della cucina è un vero oceano di ricette e giocare con gli ingredienti può essere davvero molto conveniente.

Gli ortaggi, ad esempio, ci aprono un mondo di preparazioni. Oltre alla solita insalata, le melanzane sono veramente utili per accompagnare secondi piatti di ogni tipo. Conoscere i trucchetti giusti per tirarne fuori il massimo del sapore è davvero importantissimo.

Quando prepariamo le melanzane ripiene al forno, ad esempio, può essere utile passare sopra il matterello. In altri casi, invece, può servire tenerle sottopeso per eliminare i liquidi in eccesso. Tutto questo, però, non vale per la ricetta che segue, perché si prepara in davvero 10 minuti di orologio, utilizzando pochissimi ingredienti.

La lista della spesa necessaria

2 melanzane grandi;

un etto di fesa di tacchino;

100 millilitri di albume;

50 grammi di pangrattato;

qualche fetta di sottilette light.

Solo 5 ingredienti e 10 minuti di forno per queste melanzane con pangrattato, il piatto leggero dal successo assicurato

Questi cordon bleu di melanzane si preparano davvero in quattro e quattr’otto. Il primo passaggio consiste nel lavare la melanzana e nel tagliarla in rondelle non troppo spesse. Possono bastare anche 1 o 2 centimetri di spessore.

Per una variante originale dei cordon bleu, oltre a sostituire la carne con le melanzane, possiamo usare la fesa di tacchino invece del prosciutto. All’interno bisognerà collocare anche una sottiletta light.

A questo punto, dopo aver farcito e assemblato le melanzane, è il momento di cuocerle.

Una perfetta doratura che le rende sfiziosissime

Bisognerà passare le melanzane nell’albume precedentemente sbattuto e, poi, nel pangrattato. L’albume farà da collante per una panatura con i fiocchi.

Collocare le melanzane in una teglia foderata con la carta forno. Cuocere i cordon bleu di melanzana a 180 gradi per una decina di minuti.

Questo tempo è sufficiente a realizzare una croccantissima panatura dorata. È consigliabile lasciar raffreddare le crocchette di melanzane per qualche minuto prima di assaggiarle.

Ecco ottenuta una ricetta sfiziosa e filante con solo 5 ingredienti e 10 minuti di forno, in una variante light dei classici cordon bleu.

