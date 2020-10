Il bicarbonato di sodio scade? Sicuramente ci sono molte cose da sapere sul bicarbonato. Di nozioni in proposito se ne conoscono tante, molto spesso false o approssimative. Ad esempio, si potrebbe non sapere che non sempre è utile per pulire la casa, anzi, a volte si rivela superfluo o semplicemente inefficace. Tuttavia, una domanda che può sorgere in proposito è: ma il bicarbonato di sodio scade? Deve essere consumato entro la data scritta sulla confezione, altrimenti non può più essere utilizzato? Scopriamolo insieme.

Il bicarbonato di sodio scade?

No, in realtà il bicarbonato di sodio non scade. La data di scadenza sulla scatola è presente semplicemente perché la legge lo richiede. Tuttavia, dopo alcuni anni il prodotto tende ugualmente a perdere di efficacia. Non diventa inutilizzabile, ma non funziona come prima. Quindi, sarebbe sempre bene cercare di non tenerlo in casa per molto tempo. Per capire se il bicarbonato funziona ancora come dovrebbe, basta versarne un pizzico in un bicchiere d’acqua ed osservare come reagisce. Se è ancora effervescente, allora è probabile che non abbia risentito del tempo.

Come conservare il bicarbonato?

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Conviene preservarne la qualità tenendolo in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. Meglio non metterlo, aperto o chiuso, in frigorifero, a meno ché lo scopo non sia quello di far sì che assorba gli odori al suo interno. Bisogna lasciarlo all’interno della confezione originale, evitando di travasarlo in plastica, metallo o ceramica. Il cartone, infatti, è il materiale più adatto alla conservazione del bicarbonato di sodio. Non deve assolutamente assorbire umidità. Quando ciò accade, è possibile accorgersene dalla formazione di grumi lungo la sua superficie. In quel caso, perderebbe tutta la sua utilità e sarebbe meglio disfarsene. Non perché diventi in qualche modo pericoloso, ma per il semplice fatto che sarebbe praticamente inutile, come già accennato.