Estirpare le erbacce è uno dei compiti a cui chiunque abbia un giardino non può sottrarsi. Tra i rimedi che si suggeriscono più spesso per liberarsene nel minor tempo possibile c’è l’aceto, spesso mischiato all’acqua, messo in uno spruzzino e vaporizzato direttamente sulle erbacce per liberarsene.

Tuttavia, proprio come per le pulizie casalinghe esistono rimedi più ecologici da usare. Anzi, sembra che in alcuni casi l’utilizzo dell’aceto per estirpare le erbacce sia addirittura sconsigliato poiché altererebbe il pH del terreno con conseguenti danni sulle piantagioni. Ecco l’alternativa che suggeriamo, che è sicuramente anche più economica.

Invece di usare l’aceto come diserbante, è ora di provare questo rimedio semplice ed economico che tutti possono procurarsi per liberarsi delle erbacce

Della semplice acqua bollente, che tutti possono reperire con facilità, è il rimedio ecologico migliore per sbarazzarsi delle erbacce. Basta versarcela sopra per farle seccare.

Bisogna però prestare attenzione a non farla finire sulle altre piante, onde evitare di farle appassire a loro volta. Pertanto, è importante evitare di versarla sulle erbacce direttamente dalla pentola in cui la si è bollita.

Si deve invece usare un contenitore che possa permettere di dirigere il getto di acqua bollente unicamente sulle erbacce. Un esempio potrebbe essere un bollitore da tè dotato di beccuccio e manico. Così, praticamente a costo zero, ci si potrà liberare finalmente di questi sgraditi ospiti senza correre il rischio di danneggiare gravemente le altre piante del giardino, specialmente se si trovano vicine alle erbacce.

Invece di usare l’aceto come diserbante, spesso si ricorre al bicarbonato di sodio oppure al sale. L’uso dell’acqua bollente, però, è preferibile anche perché è uno dei tanti modi per non sprecare l’acqua di cottura della pasta, che verrebbe altrimenti buttata. Un vero peccato, considerando che può essere riciclata in tanti modi diversi, tra cui quello che abbiamo appena illustrato.

