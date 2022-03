Di gonfiore alla pancia ne soffrono in molti, soprattutto a causa di abitudini sbagliate. Spesso, questo dipende da una cattiva alimentazione. Mangiare troppo veloce, bere troppe bibite gassate, assumere cibi che contengono molto lattosio. Così come una vita troppo sedentaria può portare ad un corpo che cambia in funzione di questo.

Sentirsi pesanti e gonfi sarebbe quindi del tutto normale, in questi casi. Per alleviare il gonfiore bisognerebbe intervenire, prima di tutto, sull’alimentazione. Magari cercando di mangiare meglio, consumando frutta e verdura di stagione, ma anche bere molto è importante per tenere idratato il corpo e per espellere le tossine in eccesso. Esistono, infatti, anche alcune bevande che potrebbero aiutare contro il gonfiore della pancia e dell’addome.

Non sottovalutiamo il tè verde

La prima bevanda che bisognerebbe bere è il tè verde. Molto conosciuto per la sua azione antiossidante, sarebbe anche utile per contrastare l’invecchiamento cellulare. Molto utile nei casi di gonfiore per le sue proprietà diuretiche, alcuni lo consigliano anche durante le diete dimagranti. L’ideale sarebbe berlo 20 prima o dopo i pasti principali, come la cena e il pranzo. In questo modo si brucerebbero i grassi e si eliminerebbero più facilmente, prima che il corpo li assorba.

Contro la pancia gonfia potrebbero aiutare dei rimedi naturali, ecco cosa bere al mattino o alla sera per ridurre il senso di pesantezza

Un’altra bevanda consigliata sarebbe l’acqua e limone, ma con l’aggiunta del cetriolo. Dell’acqua e limone ne abbiamo parlato proprio in questo articolo, non solo elencando alcune proprietà diuretiche che mantengono la pelle giovane e luminosa. Le possibili controindicazioni sarebbero solo ed esclusivamente legate al limone, in se e per se. Questo fa male ai denti (corrodendo lo smalto) e creerebbe anche stitichezza. Il fatto che venga diluito in acqua con cetriolo ne garantisce le sue proprietà benefiche.

Un’altra tipologia di tè molto indicata per sgonfiare la pancia potrebbe essere la menta piperita. Rispetto alla foglia di menta, ha una più alta concertazione di mentolo ed è un ibrido naturale di menta verde e filigranata. Anche questo utile per assorbire le sostanze che aiutano il nostro organismo, eliminando quelle dannose.

Infine, è consigliato anche il frullato di ananas. Questo contiene la bromelina, che sarebbe un enzima che riduce le infiammazioni e stimola la digestione. Ma non solo, aiuterebbe anche per la regolarità dell’intestino. Contro la pancia gonfia esistono questi rimedi della nonna che ci aiuteranno ad eliminare il problema, anche senza andare in palestra.