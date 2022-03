Per chiudere degnamente il weekend non c’è niente di meglio che mettere le mani in pasta e preparare qualcosa di sfizioso e appagante.

Se stiamo cercando la giusta motivazione per farlo, ci basterà pensare al pot-pourri di insalate e piatti freddi di vario genere protagonisti dei pranzi settimanali.

Molto meglio un piatto caldo e saporito, che sappia creare la giusta convivialità a tavola e che magari valga un bel pieno di complimenti.

Come sempre, non c’è bisogno di andare a recuperare ingredienti o modalità di preparazione e cottura ricercate, ma sperimentare con quello che si ha. Ad esempio, ricette adatte a tutti i gusti, le età e le capacità in cucina riguardano pizza e focaccia.

Del resto, se non abbiamo voglia di impastare possiamo anche comprare la pasta già pronta, ma questo non ci impedirà di sbizzarrirci nella farcitura. Questo non significa necessariamente fare il pieno di calorie e, a tal proposito, abbiamo suggerito questa pizza bianca, che celebra un ingrediente particolare.

Se la pizza, come ben sappiamo, ci offre una varietà infinita di spunti per quanto riguarda la guarnizione, la focaccia non è certo da meno.

In effetti, quella che proporremo nelle righe seguenti, non è la solita focaccia al formaggio.

Si tratta di un rustico che richiede 10 minuti di preparazione e solo 2 di cottura, ma la sua più grande intuizione si nasconde nel cuore cremoso.

Il formaggio è ovviamente protagonista, ma il valore aggiunto sta nel fatto che viene aromatizzato al profumo di limone.

Addirittura, se proprio ci lasciassimo vincere dalla pigrizia, potremmo affidarci alla focaccia già pronta, aggiungendo solo:

4 o 5 fette spesse di provolone;

1 limone;

4 pomodori da insalata;

1 cucchiaino di origano;

sale e pepe q.b.

olio extravergine d’oliva

Non è la solita focaccia al formaggio questa goduria dal cuore cremosissimo e speziato che cuoce in 2 minuti

Non dovremo fare altro che ammorbidire le fette di provolone, che dovranno essere spesse all’incirca 1,5 cm, sfruttando la funzione grill del forno.

Un minuto per lato dovrebbe essere sufficiente, ma regoliamoci a occhio in base alla consistenza che vediamo, che non deve essere troppo liquida.

Nel frattempo prepariamo la marinatura, amalgamando il succo di limone con l’origano, il sale, 4 cucchiai d’olio e una generosa manciata di pepe.

A questo punto, non resta che farcire la focaccia, accompagnata dai pomodori conditi con sale e pepe, da servire come contorno o aggiungersi al ripieno.