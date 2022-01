Con il corso degli anni, purtroppo, la pelle tende a non essere più tonica ed elastica come un tempo. Con il passare dell’età infatti il corpo comincia a dare segni di cedimento con conseguenze che non tutti accettano di buon grado. Questo accade in particolare nei casi in cui a risentire dei segni del tempo sia il viso. Recentemente abbiamo parlato, ad esempio, di come eliminare e sgonfiare occhiaie e borse sotto gli occhi con 3 semplici rimedi naturali. Tuttavia, per quanto il viso sia la prima più in evidenza, alcuni inestetismi possono comparire anche in altre zone, come le gambe. Specialmente nelle persone che passano molto tempo in piedi o che hanno qualche disturbo di pressione e circolazione. In questi casi, non tardano a spuntare capillari rotti e vene varicose. Se stiamo cercando una soluzione contro gli antiestetici capillari rotti e vene varicose sulle gambe ecco 4 rimedi naturali.

Rimedi in erboristeria per le gambe

Se stiamo cercando un metodo naturale per lenire la comparsa di vene varicose e capillari rotti potremmo trovare in erboristeria del rusco. Questa pianta è detta anche “pungitopo” e sembra essere un buon alleato contro capillari fragili. Generalmente impiegate per il viso, le pomate di rusco possono essere utilizzate anche nel trattamento delle gambe.

Contro gli antiestetici capillari rotti e vene varicose sulle gambe ecco 4 rimedi naturali

Sempre in erboristeria potremmo scoprire un valido alleato nella centella asiatica. Dalla centella vengono estratti oli e pomate che vanterebbero la qualità di sgonfiare le gambe, migliorare la circolazione e trattare i capillari più fragili.

Tra i più gettonati

Se stiamo cercando una soluzione che sia tra le più accreditate, è impossibile non citare gli estratti di aloe vera. Questi gel vengono molto spesso utilizzati nel trattamento della pelle e nelle cure di bellezza. I principi benefici presenti nell’aloe vera potrebbero essere potenziati utilizzando frutti rossi come il mirtillo.

Stile di vita migliore

Non stupirà nessuno il fatto che, anche in questo caso, fumo e alcol incidano nella manifestazione di certi fenomeni. Sarebbe pertanto opportuno escluderli migliorando, però, anche il proprio stile di vita. Corretto riposo, buona alimentazione e idratazione potrebbero fare la differenza prevenire certi disturbi. È inoltre importante il movimento che favorisce la circolazione ed evita gambe gonfie e vene varicose. Sembra, infatti, che basterebbe una passeggiata di un paio di minuti ogni ora per contenere e migliorare il disturbo.