Che ci piaccia o meno, prima o poi i segni dell’età colpiscono tutti, indipendentemente dall’essere uomo o donna. Ovviamente la parte più esposta all’attacco degli inestetismi del tempo è senz’altro il viso dove la pelle perde elasticità e collagene. Questo talvolta comporta gonfiore e ingrossamento nella parte inferiore agli occhi dando corso al fenomeno delle occhiaie.

Tuttavia, non è solo l’età a giocare un ruolo fondamentale ma anche lo stile di vita. La pelle infatti risente molto del livello di idratazione, del consumo di alcol e del fumo di sigaretta e di un adeguato riposo.

Come eliminare e sgonfiare occhiaie e borse sotto gli occhi con 3 semplici rimedi naturali

Quindi il primo metodo per tenere a debita distanza occhiaie e borse sotto gli occhi è proprio quello di condurre un buono stile di vita e riposare adeguatamente.

Tuttavia possiamo infoltire la nostra beauty routine e migliorare la tonicità della pelle sotto gli occhi attraverso qualche segreto di bellezza tutto naturale.

Vediamo allora come eliminare e sgonfiare occhiaie e borse sotto gli occhi con 3 semplici rimedi naturali.

Il trucco del cucchiaio

Stimolare la circolazione e mantenere idratato il viso è fondamentale per prevenire gli attacchi delle occhiaie. Per rendere più tonica la pelle sotto gli occhi possiamo massaggiarli al mattino con il dorso di un cucchiaino gelato. Mettiamo nel freezer il cucchiaio per 10 minuti per poi applicarlo sotto gli occhi e sgonfiarli. Questo aiuterà a far riassorbire il gonfiamento e far sparire le occhiaie.

Possiamo inoltre massaggiare la parte sotto gli occhi applicando delle gocce di olio naturale.

Ad esempio quest’olio naturale che dona luce ai capelli e combatte le rughe.

Questione di temperature

Sempre sfruttando i benefici delle basse temperature sulla circolazione potremmo utilizzare gli impacchi naturali di erbe. Le vecchie bustine di camomilla, ad esempio, possono essere messe in frigo e applicate sotto gli occhi. In alternativa potremmo realizzare infusi di erbe come l’eufrasia o la betulla che dovremo mettere in frigo per poi imbevere un panno ed applicare sulla zona interessata.

I rimedi della nonna per le occhiaie

Come detto, anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Sarebbe quindi consigliabile bere molta acqua e consumare alimenti che ne siano ricchi. Il cetriolo o il sedano, ad esempio, sono ottimi alleati della pelle tonica. Inoltre alimenti di questo tipo possono essere applicati direttamente sugli occhi. Da sempre infatti le fette di cetriolo o di patata aiutano ad idratare e sgonfiare borse ed occhiaie.

