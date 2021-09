Alcune persone si sono accorte di aver messo su qualche chiletto durante il periodo delle vacanze. Non c’è però da preoccuparsi. Due settimane di baldoria non possono, infatti, aver messo a repentaglio tutto un anno di alimentazione equilibrata. Per questo cerchiamo subito di tornare alle nostre buone e vecchie abitudini. Se non bastassero gli sforzi iniziali, è possibile seguire queste dritte che coinvolgono in primis il nostro cervello. Infatti, perdere peso facilmente senza dieta e senza esercizio è possibile con questi trucchi psicologici efficacissimi. Naturalmente questi consigli non bastano nel momento in cui ci troviamo in una evidente condizione di sovrappeso o di obesità. In questi casi consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico o nutrizionista di fiducia per trovare la soluzione più appropriata.

Partiamo dunque dai trucchi più conosciuti. Il primo sicuramente risiede nella grandezza dei suppellettili che utilizziamo. Mangiare su base giornaliera in un piatto più piccolo diminuirà naturalmente la quantità di cibo che ingeriamo. Ci farà però sentire molto più sazi del dovuto: infatti il nostro cervello registrerà l’immagine di un piatto strabordante facendoci sentire satolli. Lo stesso vale anche per le posate. Più piccole sono così più tempo ci metteremo a finire il pasto e prima arriverà il senso di sazietà. Esiste un principio simile anche per il vino. Servendolo in calici più alti e stretti lo ridurremo almeno del 10%, facendo anche crollare il numero di calorie che beviamo. Allo stesso modo è meglio versarlo lasciando il bicchiere appoggiato sul tavolo e non tenendolo fra le mani. In questo modo riusciremo controllare meglio e a non alzare il gomito.

Attenzione poi alla prossemica del cibo

Passiamo poi al posizionamento degli alimenti. È dimostrato infatti che il commensale che ha vicino a sé l’insalata o altri tipi di verdure tende ad ingurgitare meno calorie del resto degli ospiti. Succede invece esattamente il contrario a chi ha vicino a sé gli affettati e i formaggi. Infine, chi si trova a cenare in un’atmosfera più ombrosa si rilassa e tende a mangiare di più. Per questo alcuni ristoranti allestiscono la sala in modo da illuminarla nella maniera più soffusa possibile. Al contrario consumare un pasto in piena luce induce a non strafogarsi. Consigliamo per questo di scegliere i posti più luminosi anche nel momento in cui si mangia fuori.

