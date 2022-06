Se nei mesi scorsi la domanda poteva essere se ci sarebbe stato o meno un rialzo dei tassi, adesso il dilemma è di quanto sarà. La paura, che in realtà sta diventando quasi una certezza, continua ad essere quella di una stretta particolarmente forte. Soprattutto da parte della FED. Da qui l’attesa per le parole di Jerome Powell che saranno pronunciate nella serata di domani (ora italiana).

Attualmente le Borse europee vedono Piazza Affari che, poco dopo le 11.30 arriva a perdere lo 0,6% circa. Un calo che si registra dopo una mattinata che faceva sperare nel rimbalzo. Un andamento che conferma ancora volatilità e debolezza sui listini.

Intanto, però, i ribassi delle scorse sedute non sembrano aver ancora convinto tutti gli analisti. Infatti da Blackrock arriva una sentenza: la società di investimento non sembra intenzionata ad approfittare di questa fase e decide di rimanere neutrale sull’azionario. Alla base della decisione, come è facile capire, ci sarebbero le dinamiche su tassi e inflazione. Infatti questi due elementi potrebbero facilmente aumentare le pressioni sui margini di profitto. Anche perché, nell’evolversi della situazione, sarà inevitabile un aumento dei salari. Con conseguenze, quindi, anche sul fronte degli utili. Il tutto zavorrato da una crisi energetica che inasprirà la situazione.

Ancora volatilità e debolezza sui mercati internazionali in attesa della FED

Ma non è una condanna dell’equity. Sul lungo periodo, infatti, il giudizio di Blackrock resta comunque ottimista. A questo si aggiungono le considerazioni di Guy Stear, capo della ricerca sui mercati emergenti e sul credito presso Société Générale. Stando alle sue considerazioni, infatti, le probabilità di una recessione economica starebbero aumentando.

Ad ogni modo, l’attenzione si è recentemente fissata sugli indici di Wall Street. Infatti se da un lato il Nasdaq, l’indice tecnologico ha visto una drastica discesa in queste ultime settimane, dall’altra non si sono salvati nemmeno il Dow e il più ampio indice, l’S&P500. Tra i titoli tecnologici nel mirino degli analisti, si potrebbe citare Micron Technology Inc.che Summit Insights ha declassato ad un rating Hold dal precedente Buy. Invece BMO Capital Markets ha declassato le azioni T. Rowe Price Group Inc. dal precedente Outperform all’attuale Market Perform tagliando anche il target price che da 160 è passato a 135 dollari.

