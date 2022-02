Un contratto a tempo indeterminato è sicuramente un’occasione di lavoro importante, che può offrire prospettive rosee e sicure. Per questo motivo, i bandi che danno questa opportunità sono da prendere fortemente in considerazione. In questo periodo, ce ne sono diversi che potrebbero interessare molte persone. Soprattutto, diversi concorsi sono ancora aperti, quindi, se rispettassimo tutti i requisiti richiesti, avremmo ancora la possibilità di partecipare.

Concorsi con contratto a tempo indeterminato ancora aperti, ecco quali sono e come poter fare la richiesta di ammissione

Di bandi che offrono contratti a tempo indeterminato ce ne sono diversi. E ne avevamo anche trattato in passato, per poter avere un quadro ampio e chiaro della situazione lavorativa del momento. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo presentato concorsi pubblici in Abruzzo, Sicilia e Lazio. Qui potremo trovare tutte le informazioni necessarie e i requisiti per partecipare, potendo consultare anche la data di scadenza del bando. Oppure, in un altro articolo ancora, avevamo descritto la prassi per partecipare al concorso indetto da ENEA-Agenzia nazionale. Oggi valutiamo un ennesimo bando piuttosto interessante, che ci porterebbe a Bologna, in Emilia-Romagna, dove l’Università offrirebbe contratti a tempo indeterminato per coloro che hanno certificazione di diploma.

Contratti a tempo indeterminato per coloro che hanno solo il diploma con il bando di una prestigiosa Università in scadenza

È l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum a pubblicare il concorso con l’offerta di 24 posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato di nuove risorse per le esigenze dell’Amministrazione generale e delle Strutture dell’Ateneo – Cat. C1. Per potersi iscrivere al concorso, ci sono determinati requisiti da rispettare. In primis, bisognerà avere cittadinanza italiana o essere cittadini di uno degli Stati che fanno parte dell’UE. Inoltre, bisognerà presentare un diploma di istruzione secondaria di una durata di 5 anni. Bisognerà essere maggiorenni, non si dovranno avere condanne penali definitive e bisognerà dimostrare di essere inclusi nell’elettorato politico attivo. Infine, saranno esclusi coloro che in passato sono stati licenziati per disciplina, rendimento scarso e manchevole e destituzione.

Il concorso è quasi in scadenza: la deadline, infatti, è fissata al 24 febbraio 2022 alle ore 13:00. Per mandare la domanda di partecipazione, i candidati dovranno inviare una ricevuta di pagamento di 10 euro, contributo necessario per accedere al concorso che non verrà restituito. Inoltre, servirà allegare un proprio curriculum vitae e una copia firmata della carta di identità. Per avere tutte le informazioni necessarie e dettagliate, si potrà consultare il sito ufficiale dell’Università, che presenta il bando nello specifico.