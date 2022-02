C’è sempre chi vuole cambiare lavoro: alcuni preferiscono i lavori in aziende private, altri invece in aziende pubbliche. Avevamo, infatti, visto come da poco si sono aperte delle posizioni interne all’INPS. Ma, se si cerca bene online, si può notare come sono tantissime le offerte di lavoro, alcune anche in grandi Comuni. Spesso il pensiero che si fa è quello che quando si accetta un lavoro pubblico sia necessario spostarsi in un altro luogo, ma non sempre è così. In alcuni casi, si ha la fortuna di trovarlo dove si ha casa, famiglia e amicizie. A volte sono lavori che non combaciano con il nostro profilo professionale, oppure altre volte non sono lavori che ci interessano. Non hanno quel qualcosa in più che ci fa cambiare lavoro.

ENEA cerca 60 lavoratori

Questa volta ad aprire 60 posizioni lavorative è ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Questa ha indetto quattro concorsi rivolti alla copertura di 60 posti di lavoro. Le posizioni saranno con contratto a tempo indeterminato e interessano vari profili professionali in diverse Regioni d’Italia. I lavori ricercati sono: collaboratori tecnici, amministrativi, tecnologi e ricercatori.

Agenzia nazionale apre 60 posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato in varie Regione d’Italia

Vediamo quali sono i numeri effettivi del personale ricercato. Il bando prevede 30 collaboratori tecnici enti di ricerca, 15 collaboratori di amministrazione, 4 tecnologici e 11 ricercatori. I requisiti per le candidature sono tutti diversi. Ma ci sono dei requisti base per tutti. Come la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi. Bisogna conoscere la lingua inglese, la suite Microsoft Office, o sistemi equivalenti. Assenza provvedimenti di destituzione o decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Per quanto riguarda i requisiti specifici, invece, è necessario consultare la pagina ufficiale dell’Agenzia, dove vi è inoltre spiegato il processo di assunzione, che terminerà il 24 febbraio 2022.

Le Regioni di interesse

L’Agenzia ENEA ha sede a Roma, ma le posizioni sono aperte in varie Regioni. Per i collaboratori enti di ricerca le Regioni sono Lazio, Emilia Romagna, Campania e Basilicata. Amministrazione invece sono Lazio ed Emilia Romagna. Tecnologici sono solo nel Lazio. E ricercatori nel Lazio e nel Piemonte. Se invece ci troviamo in Molise anche qui ci sono delle posizioni aperte nelle amministrazioni pubbliche, dove è necessario anche solo il diploma. E così l’Agenzia nazionale apre 60 posti di lavoro con dei contratti in varie Regioni.

