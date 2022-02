L’oroscopo è sempre una sorpresa e, a volte, ci regala delle gioie davvero inaspettate. Infatti, l’astrologia riesce in qualche modo a darci sicurezza, fornendoci delle risposte che altrimenti non potremmo ottenere. Sicuramente non stiamo parlando di una scienza provata ed esatta. Quindi, è ovvio che non dovremo prendere ogni previsione come legge scritta. Ma di sicuro l’oroscopo potrebbe darci dei punti di ispirazione importanti, guidandoci nel futuro che ci aspetta. E quando arrivano delle buone notizie riguardanti il nostro segno, possiamo certamente dire che l’umore ne viene influenzato in modo positivo.

Sembra che il 2022 sarà un anno felice per diversi segni che finalmente vedranno la luce brillare e che riusciranno a raggiungere i propri obiettivi

L’oroscopo si è molto concentrato sul nuovo anno, facendo delle previsioni piuttosto positive per diversi segni. Pare, infatti, che nei prossimi mesi ci siano diversi fortunati, che potranno finalmente raggiungere la tanto agognata serenità, dopo periodi non esattamente felici. Tra questi, ne avevamo indicato uno in particolare in questo nostro precedente articolo, che sicuramente avrà delle soddisfazioni immense quest’anno. Ma non dobbiamo di certo basarci solo sull’oroscopo tradizionale. Ce ne sono altri, che vengono da diverse culture, che potrebbero darci degli spunti più che interessanti. Per esempio, secondo l’oroscopo Maya, il 2022 sarà governato da un segno in particolare, che potrà considerarsi sfacciatamente fortunato in questo caso.

Marzo luminoso e strabordante di amore e soldi per questo segno zodiacale che pensava ormai di aver toccato il fondo

Ovviamente, tra i diversi calendari, non c’è solo quello Maya. Un altro oroscopo molto interessante, che sicuramente catturerà la nostra attenzione, è quello celtico. In particolare, questo calendario ci dà una notizia importantissima per un segno nello specifico. Stiamo parlando dell’Ulivo. In questo caso, ci stiamo rivolgendo a tutti coloro che sono nati il 23 settembre. Per costoro, ci sono decisamente delle buone notizie. Infatti, li attende un marzo luminoso e strabordante di amore e soldi, che donerà loro tanta serenità. Sul piano sentimentale, le cose andranno a gonfie vele.

Coloro nati sotto la protezione dell’Ulivo ritroveranno una sensualità e una sicurezza in sé stessi mai vista prima. Questo li porterà ad aprirsi al mondo dell’amore, riuscendo a trovare una persona con cui costruiranno un rapporto solido e profondo. Anche sul lavoro, le cose sembrano andare piuttosto bene. La vita professionale rimarrà stabile, ma ci saranno aumenti di stipendio importanti che porteranno denaro nelle tasche di questo segno fortunato.