Contorno labbra senza rughe anche a 40 e 50 anni: la crema a meno di 10 euro usata da Charlize Theron

Con l’età appaiono delle fastidiose rughe nel contorno labbra, soprattutto nella parte superiore. Come fare per ridurre i segni del tempo? La stessa Charlize Theron ricorre ad una skincare precisa, ma assolutamente economica.

Il viso è il nostro biglietto da visita e moltissime donne cercano di averlo al massimo della loro bellezza tutti i giorni. Per ottenere dei buoni risultati, però, occorre curarlo ogni giorno con una skincare adeguata e con i prodotti giusti.

In commercio c’è una grandissima offerta di creme antirughe per combattere i segni dell’età. Non tutti questi prodotti sono uguali, però. Cambiano nella composizione, nel numero e nella qualità degli ingredienti, così come nel prezzo.

Un prodotto che costa tanto è sicuramente un ottimo prodotto? Non è così. Ce lo insegna la bellissima attrice hollywoodiana Charlize Theron, la quale usa una crema a meno di 10 euro. In questo modo si può avere un contorno labbra senza rughe anche a 40 e a 50 anni.

Scopriamo insieme di quale prodotto si tratta e come si fa a mantenere un viso giovane anche se il tempo sta passando. Naturalmente, questi sono consigli, poi per un trattamento adeguato, soprattutto se in presenza di problemi di salute, è necessario consultare un dermatologo.

Come fare per mantenere la pelle del viso giovane e senza rughe

La pelle sa rigenerarsi e mantenersi elastica ed idratata da sola, ma questo non significa che dobbiamo trascurarla. Infatti, è soggetta a diversi agenti atmosferici in tutte le stagioni dell’anno che creano un effetto negativo.

Pensiamo all’aria fredda dell’inverno, oppure ai potenti raggi del sole dell’estate. Dunque, bisogna proteggerla il più possibile e aiutarla ad affrontare questo aspetto che, se tralasciato, può aumentare i segni che già compaiono con il passare degli anni.

Gli esperti consigliano di applicare ogni giorno una buona crema idratante senza prodotti chimici. Il prodotto dovrebbe essere naturale, biologico, fornire le vitamine adeguate e proteggere la pelle da disidratazione a dai raggi UV del sole. Inoltre, è fondamentale nutrirla dall’interno con una buona idratazione quotidiana.

Contorno labbra senza rughe anche a 40 e 50 anni: il segreto dell’attrice hollywoodiana

Charlize Theron è nata nel 1975 in Sudafrica e da giovanissima è diventata una famosissima attrice di Hollywood. La sua bellezza ha incantato e continua ad incantare tutto il Mondo. Ma qual è il suo segreto per avere una pelle così liscia e senza rughe?

Si dice che la sua skincare prevede l’utilizzo della crema Eucerin Aquaphor che costa meno di 10 euro nella confezione da 40 grammi. Questo prodotto permette di effettuare, se applicata ogni giorno, un trattamento riparatore della pelle rendendola sempre idratata e liscia.

Lo conferma un test di Altroconsumo, che mette questa crema sul podio, al terzo posto per la precisione, preceduta da altri due prodotti: Garnier Bio e Clarins Multi-Active Jour. Quest’ultima, però, con un costo superiore a 50 euro.

Questo vuol dire che si può usare come crema viso, come maschera per le labbra e come crema per le mani. Si tratta di un economico ma efficace rimedio contro la pelle secca e contro la formazione di segni e rughe.

Il risultato lo potete vedere sul bellissimo viso di Charlize che, tuttavia, unisce a questo prodotto una dieta bilanciata, tanta acqua, esercizio fisico, senza rinunciare all’uso di altri prodotti specifici per il corpo.