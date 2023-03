Come pulire gli occhiali da vista e da sole: ecco tutti gli errori e i trucchi per evitare i graffi!

Gli occhiali sono parte della nostra vita quotidiana, che siano da vista o da sole. Per questo motivo dobbiamo fare molta attenzione quando li puliamo, per evitare graffi e danni. Ecco tutti gli errori che facciamo e i trucchi per renderli splendenti.

Gli occhiali sono una vera e propria salvezza per molti di noi. C’è chi li porta a causa dell’età che avanza e chi, invece, li ha sempre avuti. Anche chi non porta gli occhiali da vista, inoltre, ha esperienza con quelli da sole. Insomma, sono un accessorio davvero fondamentale nella nostra vita quotidiana.

Non tutti, però, sanno come lavarli nel modo corretto. Spesso, a causa della nostra poca attenzione, li graffiamo e siamo costretti a cambiarli dopo poco tempo. Questo ci porta a spendere anche molti soldi, in quanto le lenti possono risultare parecchio costose. Inoltre, con i nostri errori potremmo rischiare di non igienizzarli adeguatamente. Con alcuni trucchi e consigli, però, non solo avremo occhiali puliti e disinfettati, ma eviteremo di danneggiarli nel processo di pulizia.

Come pulire gli occhiali da vista e da sole evitando graffi

Partiamo subito con ciò che deve essere assolutamente evitato. L’errore più comune di molti di noi è quello di pulire i nostri occhiali con la manica del maglione o della maglia per velocità. Questa è la causa principale di graffi nelle lenti. Anche usare la saliva è un errore da non sottovalutare. Anche se non crea veri e propri danni agli occhiali, questa azione non è igienica e, in ogni caso, non avviene nessuna pulizia degli occhiali. Anzi, al contrario, li renderemo ancora più sporchi.

Infine, per pulire le lenti non usiamo mai detergenti per i vetri che abbiamo in casa. Infatti, questi prodotti non sono adatti per gli occhiali e hanno degli elementi che li danneggerebbero. Non usiamo nemmeno le salviette di carta, i fazzoletti oppure la carta igienica. Questi oggetti hanno al loro interno dei composti che graffiano le lenti o le riempiono di pelucchi dati dalla cellulosa.

Tutti i passaggi per lenti pulite

Finiti gli errori, passiamo ai consigli per avere lenti splendenti. Per prima cosa, non tutti sanno che dovremmo togliere gli occhiali con entrambe le mani. In questo modo proteggiamo le aste e non sporchiamo ulteriormente le lenti. Laviamoci bene le mani prima di passare alla pulizia degli occhiali. In questo modo non rischieremo di sporcare le lenti appena lavate. Passiamo a come pulire gli occhiali da vista e da sole.

Risciacquiamo gli occhiali con un leggero getto di acqua tiepida. In questo modo toglieremo la polvere. Non usiamo l’acqua calda, perché la temperatura potrebbe danneggiare alcuni rivestimenti delle lenti. Aggiungiamo poi una goccia di sapone neutro su ogni lente e strofiniamo con le dita le lenti, lavando anche naselli e aste. Non utilizziamo i detersivi per i piatti, in quanto hanno al loro interno degli elementi acidi che rovinerebbero le lenti.

Non dimentichiamoci di asciugare gli occhiali dopo la pulizia

Dopo aver risciacquato, sempre con acqua tiepida, ricordiamoci sempre di asciugare. Asciughiamo con cura le lenti e la montatura con un panno in microfibra. In alternativa possiamo anche utilizzare un asciugamano pulito, ma non deve avere pelucchi.