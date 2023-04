Cosa ha indossato Giulia Salemi alla finale del GF VIP e quanto costa il look

Siamo giunti alla fine di questa edizione del Grande Fratello VIP che ha visto la vittoria di Nikita Pelizon. La donna del tablet, ovvero Giulia Salemi, è super chiacchierata in questo momento per il vestito di Louis Vuitton regalato da Sonia Bruganelli. Ma la show girl, per la finale del GF VIP cosa ha indossato? Non era assolutamente un brand di LVMH.

Grande successo per la finale del GF VIP che ha visto la vittoria di Nikita Pelizon. Una serata molto spumeggiante capitanata da Alfonso Signorini e che ha visto come commentatrice Sonia Bruganelli e al magico tablet Giulia Salemi. Una coppia tutta al femminile divertente e che di certo sa intrattenere il pubblico.

Ama la moda

Amiche davanti la telecamera ma anche dietro. Infatti la Bruganelli per il compleanno della Salemi le ha regalato un bellissimo vestito nero con tagli cut-out di Louis Vuitton. Un presente molto apprezzato dalla Salemi e che indosserà “per la sua prima”, così recita il biglietto d’auguri.

La Salemi è una vera amante della moda e infatti non sbaglia mai un look. E quelli visti durante la lunga edizione del GF VIP sono tutti super provocanti e adatti allo stile di Giulia. Cosa ha indossato però per la finale del Grande Fratello VIP? La show girl non ha optato per un abito Louis Vuitton, ma per un look spezzato.

Cosa ha indossato Giulia Salemi?

Per la finale del programma televisivo condotto da Alfonso Signorini in onda su Mediaset, Giulia Salemi ha scelto il brand Nué Studio. Un marchio partywear ispirato ai ruggenti anni Venti e al glamour della vecchia Hollywood. Lanciato a Kiev nel 2019, celebra il concetto di prêt-à-party come aggiunta audace a un nuovo guardaroba minimalista. Ogni pezzo NUÉ è realizzato da sarti e gioiellieri ucraini ed è in grado di trasformare un outfit quotidiano casual in uno adatto alle feste.

Per l’occasione ha indossato un top bianco con gonna coordinata. Il cropped top è in cady di viscosa fluida e lucida, e presenta uno scollo a cappuccio drappeggiato sul davanti e dettaglio incrostato di cristalli con chiusura in metallo sul retro. Prodotto in Ucraina, prezzo 490 euro. La gonna invece è maxi sempre in cady di viscosa fluida e lucente con la firma Eternity sulla parte superiore, a vita bassa, con cut laterali che scoprono il corpo. Prezzo 1.490 euro. Per un totale del look di 1.980 euro. Ecco cosa ha indossato Giulia Salemi durante la finale del GF VIP.