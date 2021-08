Occhio ai vecchi concorsi per i quali abbiamo presentato la domanda che finalmente sono stati sbloccati ma facciamo attenzione anche a quelli non ancora scaduti. Per esempio, abbiamo pochissime ore per presentare la candidatura per questi concorsi con scadenza fine agosto 2021.

A fine settembre di quest’anno i laureati non devono perdere questo concorso promosso dall’Agenzia delle Entrate. Ma vediamo nel dettaglio.

Nessuna prova preselettiva per questo concorso con scadenza settembre 2021 e posti a tempo indeterminato

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due concorsi: quello per 2.320 funzionari amministrativi e un altro per 100 funzionari informatici. Questi ultimi hanno tempo per presentare la propria candidatura entro le ore 23.59 del 30 settembre 2021, attraverso la procedura telematica sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale, cercando sulla sezione relativa ai concorsi del 13 agosto 2021, n. 64. Ma è consultabile anche cliccando qui.

Il concorso pubblico, quindi, mira alla selezione di personale con competenza tecnologica e si occuperà del monitoraggio del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate. I 100 posti sono divisi in base al codice identificativo per ciascuna competenza:

Codice ADF25. Il profilo è l’analista fiscale, per cui si cercano 25 persone che lavoreranno all’ufficio centrale. È richiesta la laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione (L-8), Ingegneria Industriale (L-9), Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31), Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30), Scienze Matematiche (L-35); oppure diplomi di laurea o titoli equipollenti. Per maggiori informazioni consultare il bando.

Codice AISIF25. Il profilo è l’analista delle infrastrutture e sicurezza informatica in ambito fiscale, per cui si cercano 25 persone che lavoreranno all’ufficio centrale. È richiesta la laurea triennale nei corsi di laurea descritti sopra. Per maggiori informazioni consultare il bando.

Codice DS50. Il profilo è il funzionario data scientist, per cui si cercano 50 persone che lavoreranno all’ufficio centrale. È richiesta la laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione (L-8), Ingegneria Industriale (L-9), Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L18), Scienze e Tecnologie Fisiche (L30), Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31), Scienze Economiche (L33), Scienze Matematiche (L-35), Statistica (L41); oppure diplomi di laurea o titoli equipollenti. Per maggiori informazioni consultare il bando.

Le modalità

Ogni candidato può presentare la domanda per uno o più codici e deve necessariamente essere in possesso di un indirizzo PEC personale.

Non è prevista, inoltre, nessuna prova preselettiva per questo concorso con scadenza settembre 2021 e posti a tempo indeterminato. Sono previste, invece, una prova tecnico professionale e una prova orale, oltre alla valutazione dei titoli.

Il 15 Ottobre 2021 sul il sito ufficiale, l’Agenzia delle Entrate indicherà i giorni in cui si svolgeranno le prove che, probabilmente, saranno espletate in modalità telematica.