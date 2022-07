Il cappello di paglia è certamente un accessorio di cui moltissimi non sanno fare a meno durante la bella stagione. Non soltanto, infatti, è un pezzo essenziale di qualsiasi outfit, ma ha anche il compito di proteggere la delicata pelle del viso dai raggi impietosi del sole. Purtroppo però, può capitare che il cappello di paglia subisca un triste destino: venire schiacciato in una valigia, in uno zaino, o sotto il sedere di qualche sbadato passeggero di un’auto.

Ma niente paura, se il nostro cappello è sformato, possiamo porre rimedio in pochissimi minuti utilizzando un trucchetto semplicissimo e senza sforzo.

Basta un semplice bollitore

Come possiamo riportare il nostro cappello di paglia alla sua forma originale? Basta uno strumento che abbiamo praticamente tutti in casa: un bollitore. Se non abbiamo il bollitore elettrico, possiamo anche utilizzare una semplice pentola con dell’acqua bollente. Ma vediamo esattamente come procedere.

Il cappello di paglia schiacciato tornerà perfetto utilizzando questo trucco

Per riportare il cappello di paglia alle sue condizioni originarie dobbiamo compiere un’operazione molto semplice: usare il vapore sprigionato dall’acqua bollente per riparare alle pieghe della paglia. Posizioniamo dunque il nostro cappello direttamente al di sopra del bollitore con l’acqua bollente, cercando di posizionarlo direttamente nel punto in cui il vapore è più denso. Facciamo però attenzione a non bruciarci le mani.

Ridiamo forma al cappello quando è umido a causa del vapore

Quando il cappello è stato riscaldato e inumidito dal vapore che sale dall’acqua bollente, possiamo dargli forma. Se abbiamo un manichino, utilizziamolo per dar forma al cappello. Se non lo abbiamo, possiamo usare una palla per dar forma alla calotta e dei semplici libri o altri oggetti pesanti per dar forma alla falda e farla tornare dritta.

Evitiamo il contatto con l’acqua, usiamo materiale assorbente all’interno

Il cappello di paglia può accompagnarci per molte estati, se ce ne prendiamo cura nella maniera corretta. La regola fondamentale è di evitare schizzi o contatti con l’acqua. Inoltre, utilizziamo soltanto uno straccio umido per pulirlo, senza alcun detergente. Se sudiamo molto, possiamo usare un trucchetto per evitare le macchie di sudore: ritagliare un salvaslip e applicarlo all’interno del cappello per assorbire il sudore. Possiamo anche pulire il cappello con una spazzola morbida per evitare che la polvere penetri in profondità nelle fibre del cappello.

