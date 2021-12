Secondo un recente sondaggio circa 6 milioni di italiani praticherebbero la corsa, o jogging che dir si voglia, abbastanza assiduamente. Quasi 6 su 10 sarebbero uomini. La fascia d’età maggiormente coinvolta, col 27%, quella dei trentenni. Positivo, però un quasi 9% di corridori over 55. Sport e dieta, lo ricordiamo sempre, sono gli alleati per sentirsi bene e avvertire meno il peso degli anni che passano. E, proprio in questo senso, efficace come una corsa e benefico come la palestra ecco l’alimento che abbasserebbe il colesterolo avviando il metabolismo come una centrifuga.

Presenza fedele sulla tavola delle nonne

Come dimenticare il gambo di sedano che spuntava dalla busta della spesa delle nostre nonne. Un alimento immancabile, che trovava il suo completamento nelle minestre, nel brodo e nei soffritti. In un’epoca che non conosceva tutti gli “insaporitori” attuali, il sedano non mancava mai sulle tavole dei nostri nonni. Questo, perché la sua importanza è ancora oggi dovuta alle sue virtù benefiche per il nostro organismo. Ricordiamo che il sedano è particolarmente ricco di:

acqua;

minerali;

vitamine;

antiossidanti.

Se la nonna lo utilizzava in cucina il nonno lo masticava. Soprattutto dopo delle cene impegnative per cercare di smaltire i chiletti di troppo. Il sedano, infatti, secondo la medicina, vanterebbe delle importanti azioni diuretiche e metaboliche. Aiuterebbe a mantenere equilibrato il livello di colesterolo e trigliceridi e, grazie alla ricchezza d’acqua è un vero e proprio spazzino intestinale e renale. Meno conosciuto, ma preziosissimo l’olio essenziale che si ricava da questo alimento e che vanterebbe notevoli proprietà antiossidanti.

Come usare il sedano per eliminare le calorie

Ecco quindi che il sedano, assieme alla corsa e alle passeggiate, potrebbe rivelarsi un alleato importante durante queste feste. Se non abbiamo voglia e tempo di cucinarlo e se non siamo attratti dal masticarlo, c’è un’altra soluzione interessante. Quello di frullarlo assieme ad altre verdure o frutti, per creare una bevanda o un centrifugato davvero salutari. In questo senso, molti assumono regolarmente il sedano, a patto però di non soffrire di problemi renali. Come abbiamo visto, infatti, le sue altissime proprietà diuretiche mettono a dura prova l’operatività di questi importantissimi organi.

