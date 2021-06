Sono sempre più frequenti e spesso di forte violenza al punto da scaraventare a terra centimetri d’acqua e grandine in pochi secondi, oltre a forti raffiche di vento, lampi e tuoni. I temporali estivi sono la costante di ogni stagione segnata dal solleone soprattutto quando per molti giorni persistono temperature bollenti.

L’Istituto Superiore di Sanità indica la pericolosità dei fulmini e come prevenire il rischio di essere colpiti. Infatti, i fulmini possono provocare amnesie, perdite di conoscenza ma anche paralisi e in alcuni casi possono essere fatali provocando arresti cardiaci o respiratori. Come comportarsi dunque?

Cosa fare e quali comportamenti evitare quando ci sorprende un forte temporale estivo

Ci sono delle reazioni per così dire istintive che in molti casi non sono utili e vanno evitate. Intanto quando all’orizzonte vediamo scurirsi e sentiamo tuoni e lampi, meglio cercare riparo. Possibilmente a casa se siamo nelle vicinanze. O comunque evitiamo alcuni comportamenti in particolare.

Fortemente consigliato stare lontani da pali, tralicci o alberi. Gli arbusti arborei, soprattutto se molto alti, hanno grossa probabilità di essere colpiti da fulmini e la corrente poi si dirama nel terreno sottostante attraverso le radici.

Quindi evitiamo di metterci sotto gli alberi così come dobbiamo lasciar perdere il bucato steso perché, soprattutto se lo stendino è in metallo, può rappresentare un pericolo. Se non possiamo stare in casa, e magari siamo fuori, meglio entrare in auto, tenere i finestrini chiusi e aspettare.

In vacanza

Se poi siamo in vacanza è importante sapere che durante l’acquazzone non dobbiamo fare il bagno in mare o nel lago perché l’acqua è un eccellente conduttore elettrico.

Il consiglio dell’ISS è quello di uscire quanto prima dall’acqua ed entrare in casa o albergo. Senza accendere la Tv.

In casa

L’abitazione è sicuramente il posto più adatto per ripararsi dai fulmini oltre che dall’acqua. Ma anche qui dobbiamo sapere cosa fare e quali comportamenti evitare quando ci sorprende un forte temporale estivo.

Per iniziare meglio spegnere e staccare Tv ed elettrodomestici in generale perché se la casa viene colpita da un fulmine, possono bruciarsi. Evitiamo anche l’uso della telefonia fissa ed evitiamo di toccare elementi metallici collegati all’esterno come condutture, tubature e impianti elettrici.

Molto utile evitare di fare il bagno o la doccia e il bucato perché, come già descritto, l’acqua è un buon conduttore di elettricità.

Un consiglio

Soprattutto se siamo in vacanza è sempre bene monitorare le previsioni meteo che normalmente riescono ad anticipare fenomeni temporaleschi.

Altro sito web da monitorare è quello della Protezione Civile che segnala anzitempo eventuali livelli di allerta meteo per aree circoscritte. Questo consiglio è fondamentale soprattutto se prevediamo escursioni, gite in barca o periodi in campeggio.