Un’acconciatura elegante e semplice dal gusto un po’ retro anni ’70: gli hair stylists hanno decretato lo chignon basso la pettinatura per l’estate 2021.

In questo articolo spiegheremo le 4 semplici mosse per realizzare uno chignon basso di moda per l’estate 2021 e qualche dritta per renderlo sempre nuovo.

La morbidezza sembra essere la parola d’ordine per la moda capelli 2021. Dalle treccine per il mare alla coda di cavallo a bolle sino ai tagli come il carré voluminoso sembrano mettere un punto al liscio da piastra.

Lo chignon basso era molto in voga negli anni ’70 con le versioni celebri di Brigitte Bardot e deve il suo successo a due pro.

È una pettinatura che incornicia il viso perché le ciocche laterali sono morbide mai tirate come nello chignon alto, alla ballerina per intenderci.

Inoltre è una sistemazione versatile, può essere elegante o sbarazzino, e soprattutto è l’ideale per chi ha i capelli scalati e in alcune giornate risultano indomabili.

Per le serate estive, tornano in voga i pettinini glitterati ma anche i fiori da puntare, ottimi per degli eventi sulla spiaggia.

Vediamo ora il procedimento.

Chignon basso intrecciato

Primo step. Facciamo una coda bassa con un elastico lasciandolo però molto morbido.

Secondo step. Prendiamo un pettine con il manico a punta cromato, di quelli che si usano per dividere la riga dei capelli. Lo puntiamo al centro della nostra coda appena sopra l’elastico e con le dita apriamo un foro dove è puntato il pettine. Togliamo il pettine e con una mano prendiamo la coda, la portiamo verso l’alto fino a farla entrare nel pertugio fra i capelli che abbiamo aperto con pettine e dita. A questo punto tiriamo verso il basso come se avessimo fatto fare alla nostra coda una capriola su se stessa.

Terzo step. Con la coda facciamo una treccia.

Quarto step. Prendiamo l’estremità della treccia, l’arrotoliamo all’in sù e su sé stessa e la inseriamo nel pertugio che avevamo aperto fra le ciocche. Procediamo, cioè, proprio come se fosse un marsupio dentro cui inseriamo la treccia. Non ci resta che fermare la treccia con le forcine o con un pettinino.

Vogliamo creare un effetto colorato ultimo minuto?

Prendiamo un ombretto colorato perlato in polvere in cialda singolo. Separiamo una ciocca e partendo dalla radice la inseriamo tra l’ombretto e il coperchio.

Facciamo scorrere verso il basso per tutta la lunghezza l’ombretto in modo da colorare la ciocca. È un trucco semplice che non durerà per più di qualche ora. Per toglierlo basterà spazzolare i capelli.

Sono queste, dunque, le 4 semplici mosse per realizzare uno chignon basso di moda per l’estate 2021!