Spesso pensiamo che i posti più belli al Mondo siano lontani da noi. Che bisogna per forza allontanarci migliaia di chilometri per vedere bellezze che tolgono il fiato. Dimenticandoci che la nostra Italia nasconde tesori pochi conosciuti da noi italiani. Che invece spesso vengono più apprezzati dai turisti stranieri. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di una località non tanto conosciuta. Ma che vale davvero la pena visitare.

Non serve andare dall’altro capo del Mondo per godersi un mare cristallino e spiagge da sogno, scopriamo questa località italiana da togliere il fiato

Il nome di questa località può trarre in inganno. Infatti, esiste anche uno stato nell’Oceano Pacifico che porta lo stesso nome. Stiamo parlando di Palau. Una località turistica italiana che si trova sulla costa Nord-Est della Sardegna. Questa cittadina è ricca di attrazioni naturalistiche e anche perfetta per gli amanti degli sport estivi. Viene definita il paradiso dei surfisti! La spiaggia da scegliere è quella di Porto Pollo!

Ma la prima cosa che si nota subito appena approdati in questo fantastico luogo è la costa. 24 chilometri di spiagge dal mare cristallino. Sono 20 le spiagge tra cui scegliere, tutte bellissime con sabbia finissima e calette da sogno. Cala Scilla è meravigliosa, con tutte le calette nascoste create dall’erosione delle rocce. Il mare è così trasparente che si vede il fondale. E le piscine naturali creano l’ambiente ideale per rilassarsi o fare snorkeling.

Roccia dell’Orso e siti archeologici

Questa è sicuramente una delle attrattive più famose di Palau. Una roccia erosa dal vento a forma di orso. Situata in un punto strategico è fin dall’antichità un punto base per i naviganti di quelle acque. Da qui si apre la vista di un panorama straordinario. Ma non solo siti naturalistici, a Palau si può visitare anche il Nuraghe Barrabisa. Ma anche l’area archeologica S’Ajacciu, sito nuragico che comprende anche una tomba di giganti e un circolo megalitico.

Quindi, non serve andare dall’altro capo del Mondo per godersi un mare cristallino e spiagge da sogno, scopriamo questa località italiana da togliere il fiato. Palau è davvero una meta da visitare. E in generale, la Sardegna è una regione ricca di posti incredibili. Non esiste solo la più famosa Costa Smeralda. Ad esempio, se andiamo a Palau possiamo visitare l’Isola Santo Stefano, Caprera o La Maddalena.