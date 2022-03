Nessuno vorrebbe dover prendere dei farmaci per stare meglio, ma a volte purtroppo sono davvero necessari. L’effetto che si ottiene, però, cambia in base alla persona e a come il corpo reagisce al farmaco. Alcune persone potrebbero avvertire più di altre non solo i benefici, ma anche gli effetti indesiderati.

Ogni farmaco, infatti, può potenzialmente causare degli effetti indesiderati più o meno gravi e quando compaiono bisogna immediatamente rivolgersi al proprio medico. Se talvolta sono lievi e tollerabili, altre volte potrebbero essere più gravi o particolarmente pesanti da sopportare.

Alcuni sintomi abbastanza comuni che si potrebbero percepire sono confusione mentale, agitazione e tremori, da tenere sotto controllo soprattutto quando si assumono specifici farmaci.

Confusione mentale, tremori e agitazione potrebbero essere la spia di una sindrome che colpirebbe chi assume questi farmaci

Quando si prendono dei farmaci non bisogna mai sottovalutare gli effetti collaterali, che potrebbero indicare la comparsa di ulteriori disturbi.

Chi assume farmaci antidepressivi, ad esempio, potrebbe percepire degli effetti indesiderati sin dall’inizio della terapia. Col tempo, tuttavia, questi dovrebbero migliorare, ma vanno sempre tenuti sotto controllo con visite frequenti dallo specialista.

In altri casi, potrebbero invece persistere nel tempo ed essere potenzialmente più gravi. Tra questi troviamo alcuni sintomi a cui bisogna prestare particolare attenzione. Si tratta di confusione mentale, tremori e agitazione, che potrebbero essere gli effetti collaterali di una sindrome serotoninergica.

In genere potrebbero comparire anche altri sintomi come sudorazioni, diarrea e contrazioni muscolari. In caso di diarrea, è importante sapere che invece della famosa dieta in bianco bisognerebbe mantenere un’alimentazione adatta ed equilibrata.

Nella fase acuta della sindrome, si potrebbero avere anche febbre e aritmia, se non addirittura convulsioni e incoscienza.

Capiamo meglio cos’è la sindrome serotoninergica e quando e perché potrebbe comparire.

Cos’è la sindrome serotoninergica e perché compare

In presenza della sindrome serotoninergica, i livelli di serotonina nel cervello si sono probabilmente alzati troppo. Ciò può accadere quando si prendono i farmaci SSRI e SNRI, che inibiscono la ricaptazione rispettivamente della serotonina e della serotonina-noradrenalina, insieme ad altri farmaci.

In particolare, può comparire quando SSRI e SNRI vengono presi in combinazione con farmaci o sostanze che a loro volta aumentano i livelli di serotonina.

Quando si è in presenza di uno qualunque dei sintomi di questa sindrome, è opportuno consultare immediatamente il medico. Se i sintomi appartengono alla fase acuta, sarà invece necessario chiamare un’ambulanza.

