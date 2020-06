Uno snack senza età e senza stagione. Un cult nelle serate al e di cinema, compagnia essenziale e saporita della visione. Il loro profumo è inebriante, il gusto, nella sua semplicità porta al classico “uno tira l’altro”. E, ci si trova ad aver finito il classico bicchierone pieno. Nasce quindi spontanea la domanda: mangiare popcorn fa ingrassare? Dipende da noi è la risposta corretta. Sì, perché a fare la differenza è la cottura e l’eventuale farcitura finale.

Valori nutrizionali e calorie

Una porzione classica di 100 grammi di popcorn cucinati in modalità base, cioè solo a pentola calda, con un filo appena di olio, apporta circa 350 calorie. Che, a loro volta, si suddividono in amidi, fibre alimentari, proteine per il 95%. Il resto è formato da acqua, ferro e vitamina B. Nella cultura europea, li prediligiamo nella forma classica salata, ma ne esistono parecchie varietà. Gli americani, che ne hanno fatto quasi un piatto nazionale, li adorano anche al burro, al caramello e, addirittura, negli stati più freddi del Nord, alla cioccolata.

Una ricerca americana degli anni Novanta

A seguito di alcune polemiche scaturite in ambito alimentare, negli anni Novanta, negli Usa, l’equivalente del nostro Ministero della Salute, commissionò una ricerca. Protagoniste le maggiori aziende di produzione di popcorn del paese: da quelli in sacchetto da supermercato a quelli precotti per i cinema. Il risultato fu abbastanza eclatante. Quasi tutte utilizzavano olio di cocco, ricco di grassi saturi. In alternativa, margarina e burro. In sostanza un sacchetto di popcorn aveva le stesse calorie di un “cheeseburgher” doppio o di una colazione a base di pancetta, ketchup e uova. Mangiare popcorn fa ingrassare? Dipende da noi, ecco una delle risposte!

Quindi cosa fare, soprattutto con i bambini

Ma lo studio confermava che i popcorn messi in padella a secco, o con un goccio di olio extravergine e salati con moderazione non fanno ingrassare! Se non si vogliono aggiungere grassi alla nostra linea, banditi caramello, zucchero e cioccolata per imitare quelli Usa! Quindi stiano tranquille le mamme che leggono l’articolo: con moderazione i nostri ragazzi possono mangiare popcorn senza ingrassare. La serata casalinga cinema è dunque salva! Senza contare che una terrina fatta in casa costa circa 50 centesimi, al cinema 5 o 6 Euro!

Approfondimento

Come rimediare all’ assenza del pane