In un precedente report avevamo fatto notare come storicamente su questo titolo azionario si ripete un pattern quasi identico. Dopo un forte strappo al rialzo seguono barre di assestamento prima di una ripresa del rialzo.

Quanto accaduto dopo la barra settimanale del 7 giugno non fa eccezione, con le quotazioni che si sono aggrappate al supporto in aera 1,62 euro (I obiettivo di prezzo). Sebbene, quindi, la proiezione in corso sia ribassista la voglia di riscatto del titolo Mittel è ancora viva e potrebbe fare scattare un rialzo importante.

Un deciso segnale rialzista si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,62 euro, come già ce ne sono state, accompagnata da un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator. Una conferma del rialzo si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,74 euro. In questo caso il titolo potrebbe rapidamente dirigersi verso area 2,02 euro con possibilità di estendere il rialzo fino in area 2,94 euro (III obiettivo di prezzo).

Il ribasso, invece, verrebbe confermato da un segnale di vendita dei nostri indicatori accompagnato dalla rottura del supporto in area 1,62 euro. Una forte conferma del ribasso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 1,49 euro. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura. Da notare che la massima estensione del ribasso si trova in area 1 euro.

Dal punto di vista della valutazione non possiamo dire molto. Non ci sono, infatti, analisti che coprono il titolo. Inoltre l’unico indicatore che esprime ottimismo sul titolo è quello relativo al Price to Book ratio. In questo caso Mittel risulta essere fortemente sottovalutata con un PB pari a 0,6 da confrontare con la media del settore pari a 2,2.

Mittel (MIL:MIT) ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 1,63 euro in ribasso dell’1,81% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale