Acquistare una seconda casa non sempre è proibitivo. In mezzo alle colline toscane c’è una casa in pietra in un piccolissimo borgo in mezzo alla campagna. Il prezzo è veramente incredibile per le caratteristiche dell’immobile, in fase ristrutturazione. Negli ultimi due anni si sta assistendo a un fenomeno sempre più diffuso, quello della fuga dalle città. La pandemia e l’obbligo di vivere in spazi ristretti ha probabilmente accentuato la voglia di fuga. Sempre più famiglie stanno cercando abitazioni fuori dei grandi centri urbani in piccole località o borghi più a misura d’uomo. In genere sono seconde case per fuggire dalla città nel fine settimana. Ma non è raro che qualcuno decida di lasciare la città definitivamente.

D’altronde la pandemia ha accelerato il fenomeno del lavoro da casa. Lo smart working si sta diffondendo tra le aziende. Chi può lavorare da casa decide di lasciare definitivamente la città e di andare a vivere in località più tranquille ed economiche. Oramai i piccoli centri urbani hanno colmato il gap, culturale e tecnologico, che li separava dai grandi centri urbani.

Con soli 60.000 euro si può comprare questo casale da sogno in una delle più belle regioni italiane

In Toscana, in mezzo alla meravigliosa campagna aretina, è in vendita un terratetto di 100 metri quadri. Questo immobile, totalmente in pietra, ha tre stanze. Al piano seminterrato si trova la cucina, al piano rialzato il soggiorno con camino e un bagno. Al primo piano si trova la camera matrimoniale con un altro bagno. L’immobile all’esterno è in perfette condizioni ed ha il fascino delle vecchie case in pietra con muri a vista. Le finiture all’interno sono tutte nuove perché il casale è in via di ristrutturazione.

Con soli 60.000 euro si può comprare questo immobile che si trova a 2 km da Caprese Michelangelo, vicino al santuario de La Verna. Caprese Michelangelo si trova a 110 km da Firenze, a 114 km da Siena e 36 km da Arezzo.

Il prezzo potrà stupire, ma in realtà molte piccole località italiane offrono soluzioni abitative molto carine a prezzi veramente d’occasione. Ma i veri affari si fanno all’estero, dove il mercato immobiliare costa molto meno che in Italia. Per esempio, non troppo lontano dai confini nostrani, è possibile acquistare una splendida villa con piscina a ridosso di una bellissima spiaggia del Mediterraneo. Il costo di questo splendido immobile è di soli 78.000 euro. La villa è in perfette condizioni e si trova in un Paese che si affaccia sul mare Mediterraneo. Qui i prezzi delle abitazioni sono molto più bassi di quelli italiani.

