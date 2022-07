L’alimentazione può essere davvero un portentoso alleato quando parliamo di salute. Infatti, i cibi riportano delle proprietà e dei valori nutrizionali che, se sfruttati al meglio, potrebbero davvero darci una mano. In particolare, se i nostri problemi riguardano i livelli di colesterolo e pressione, allora ci sono tantissimi alimenti che potremmo sfruttare. E, dopo averne ovviamente parlato con un medico di fiducia, potremo cambiare la nostra alimentazione, inserendo i cibi amici del nostro organismo. Ce ne sono alcuni, in particolare, che potrebbero davvero fare la differenza e che sono perfetti per questa stagione estiva.

Avena, mele e avocado, ecco 3 alimenti davvero portentosi che potrebbero darci una mano con pressione e colesterolo

Partiamo dall’avocado, dalla mela e dall’avena, 3 cibi che potrebbero aiutarci, grazie alle loro proprietà, a tenere sotto controllo pressione e colesterolo. Poi, valutiamo la possibilità di inserire altri alimenti che riportino gli stessi valori tradizionali e che possano aiutarci a proteggere la nostra salute. Tra questi, anche le noci, poi, potrebbero essere un validissimo alleato da non prendere sottogamba, proprio come ci consigliano gli esperti di Humanitas. Dunque, creiamo un delizioso piatto procurandoci:

1 vaschetta grande di yogurt 0% grassi;

1 avocado;

2 cucchiai di avena;

1 mela;

noci.

Abbassare il colesterolo e controllare la pressione potrebbe essere più facile del previsto grazie a questi 3 deliziosi alimenti

Per prima cosa, svuotiamo lo yogurt in una ciotola e aggiungiamo i due cucchiai di avena. Ora, sbucciamo mela e avocado e tagliamola in piccoli cubetti. Questi ultimi andranno versati, proprio come lo yogurt e l’avena, nella nostra ciotola. Adesso, aggiungiamo le noci, spargendole sulla superficie. E poi mescoliamo tutti gli ingredienti, ottenendo uno spuntino fresco e salutare da gustare.

Dunque, ora sappiamo che abbassare il colesterolo e controllare la pressione potrebbe diventare decisamente più semplice grazie a questi cibi. La ricetta consigliata, fresca ed estiva, potrebbe essere quindi un valido alleato da tenere in considerazione. Ovviamente, le proprietà positive degli alimenti appena indicati, si basano su linee guida generali.

Questo vuol dire che le informazioni riportate non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico. Perciò, prima di inserire questa ricetta nella nostra alimentazione quotidiana, parliamone con il nostro medico di fiducia. In questo modo, potremo essere sicuri di star facendo la scelta giusta e un esperto potrà consigliarci le mosse ideali da fare per proteggere la nostra salute.

