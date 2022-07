Anche se l’estate non è la stagione perfetta per piatti al forno, a volte viene proprio voglia di un piatto filante e gustoso per il pranzo della domenica! La lasagna e gli gnocchi sarebbero, però, troppo pesanti. Si può coniugare questa voglia con un piatto più leggero, ma comunque di grandissimo effetto. Si può immaginare, ad esempio, una pirofila piena di gustosissimo formaggio filante, con piselli, pancetta e pomodoro. Una gioia per gli occhi e soprattutto per il palato.

Il sistema per rendere più leggero questo piatto è semplice: usare il riso, invece della pasta. Il classico timballo di riso, ma rivisitato per renderlo ancora più gustoso. Non solo alla calabrese o napoletana, dunque: se si ha la giusta fantasia si può davvero creare una meraviglia. E in più, così filante è il piatto perfetto per la domenica in famiglia.

Nell’articolo di oggi illustreremo come preparare un risotto al forno delizioso. Attenzione! Qualcuno potrebbe stupirsi, durante il procedimento, che si utilizzi la passata di pomodoro a crudo. Non si deve temere nulla, perché comunque verrà cotto tutto al forno. Ci sono vari sistemi per preparare questo piatto, e sicuramente così è più veloce restando tutto sicuro per la salute.

Non solo alla calabrese o napoletana ma questa ricetta del riso al forno filante fatto in casa stupirà tutti

Ecco dunque gli ingredienti per la ricetta.

400g di risotto cotto;

400ml di passata di pomodoro;

1 uovo;

3 cucchiai di parmigiano grattugiato;

2 cucchiai di pangrattato;

90g di piselli in scatola;

fette di pancetta a piacere;

250g di formaggio grattugiato.

Procedimento

Per iniziare bisogna cuocere il riso, lessandolo in pentola come solito. A questo punto bisogna mescolare bene il riso, già dunque cotto in precedenza, con l’uovo, la passata di pomodoro e il parmigiano. Verrà fuori un composto cremoso e morbido. Prendere una pirofila e cospargere il fondo di questa con un po’ di pangrattato, a proprio piacere. In seguito, distribuire bene la prima metà del riso al pomodoro appena preparato.

Ora bisogna approntare uno strato di piselli, la cui quantità può variare a proprio gusto. Si può anche non metterli per nulla. I piselli vanno poi coperti con fette di pancetta, a coprire l’intera superficie. Infine, aggiungere il parmigiano e il formaggio grattugiato. Coprire col riso restante e aggiungere ancora altro formaggio, per completare la copertura del riso. Ora la cottura: in forno a 190° per 35 minuti. Servire caldo, filante e gustosissimo!

Approfondimento

Oltre all’insalata di riso è questa la ricetta al forno per un antipasto veloce, perfetta anche da mangiare in spiaggia sotto l’ombrellone