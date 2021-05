Chiunque abbia acquistato dei pannelli fotovoltaici per la propria abitazione avrà incontrato lo stesso problema. Infatti, volatili di ogni tipo, in particolare piccioni, apprezzano molto la fessura fra i pannelli e il tetto. Si tratta di una zona riparata, ma comunque calda e accogliente. Sfortunatamente per loro, noi non siamo altrettanto entusiasti di questa loro sistemazione. Quindi, ci troviamo spesso a provare sistemi di ogni tipo per allontanarli. In realtà però, questo che stiamo per spiegare è l’unico modo per impedire ai piccioni di defecare e nidificare sotto i pannelli fotovoltaici portando malattie e questo terribile pericolo.

I pericoli dei piccioni sul nostro tetto

La presenza costante di questi comuni volatili sui nostri tetti può portare danni più gravi di quelli che potremmo pensare. Sicuramente, sono rumorosi e quindi fastidiosi. Sono poi animali poco igienici, portatori di zecche e malattie. Ma il rischio più grande è rappresentato dal guano che questi producono. Questo non è solo un grande fastidio quando la pioggia lo fa scendere sui nostri balconi o sul vialetto di casa. Non è neanche solo un rischio per la salute. Infatti, le sostanze chimiche in esso contenute hanno la capacità di corrodere diversi materiali. Possono quindi compromettere l’integrità delle tegole del tetto, ma anche dei sostegni dei pannelli fotovoltaici. Questi possono arrugginirsi sino a cedere.

Se poi un animale finisse per morire sul nostro tetto, questo creerebbe decine di larve che si trasformeranno in mosconi. I loro nidi possono intasare le grondaie e tubi di scarico portando ad allagamenti. Insomma, i piccioni sul tetto sono una vera piaga di cui dobbiamo liberarci al più presto.

Questo è l’unico modo per impedire ai piccioni di defecare e nidificare sotto i pannelli fotovoltaici portando malattie e questo terribile pericolo

Esistono diversi sistemi in commercio per fronteggiare questa minaccia alata. Esistono dei sostegni per far ondeggiare degli uccelli simili a rapaci per spaventare i piccioni. A volte si utilizzano delle strisce riflettenti cercando di ottenere lo stesso risultato. Ci sono poi dissuasori, una striscia di punta acuminate che non lasciano appoggiare i piccioni. Alcuni scelgono di utilizzare degli emettitori di ultrasuoni, che però vanno ricaricati regolarmente. Il sistema più semplice più efficace però è solo uno. Si tratta di una rete da sistemare nell’intercapedine fra il pannello e il tetto. Questa impedirà a qualunque volatile di entrare. Questa è una soluzione duratura e facile da realizzare. Basterà acquistare le reti apposite che si adattano al tetto o chiamare una ditta specializzata. Soprattutto nel primo caso, non si tratta di un intervento dispendioso e i benefici sono davvero tantissimi.