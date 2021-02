Da qualche anno a questa parte, lo Zumba è un tipo di allenamento che va per la maggiore. Del resto, allenarsi al ritmo della travolgente musica caraibica è davvero divertente. Senza contare gli ottimi risultati che nel giro di breve tempo si possono toccare con mano.

Ma per essere comodi nel compiere passi di ballo latino americano, squat e affondi, occorre indossare i capi giusti, indumenti comodi e che consentono di effettuare i vari movimenti con ampio agio.

Soffermiamoci allora su qual è l’abbigliamento più comodo e trendy per fare Zumba.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Scarpe

Partiamo dalle scarpe, l’elemento più importante da prendere in considerazione. Dalla scelta delle calzature ne conseguono infatti comodità e benessere. Una calzatura sbagliata, infatti, può portare disturbi posturali. E se non ben ammortizzata, può far inoltre aumentare anche il rischio di slogature o distorsioni, con possibili conseguenze anche gravi a carico delle articolazioni.

Le scarpe migliori da scegliere devono avere suole ammortizzanti e il collo abbastanza alto da avvolgere la caviglia. Devono inoltre essere “flex”, ovvero dotate di un punto di perno che permetta di girare durante gli spostamenti, garantendo una certa flessibilità .

Infine, ma non per questo fattore di poco conto, le scarpe per fare Zumba devono essere leggere. Dopo un’ora di saltelli le gambe non devono essere appensantite dal peso della scarpa.

Pantaloni

Nessuna regola in particolare per quanto riguarda i pantaloni.

Tuttavia, considerando la tipologia di movimenti che vengono eseguiti, sono sconsigliati i leggings e tutti quei pantaloni troppo stretti e non elasticizzati che limitano i movimenti.

Più idonei, invece, sono i pantaloni larghi, modello “cargo”, e da regolare con un laccio in vita.

T-shirt e canotte

E per la parte sopra? Via libera a ciò che più si preferisce: top, t-shirt o canotte… tutto va bene. L’importante è che anche l’indumento dell’upper body consenta di effettuare i vari movimenti in maniera agevole.

Ricordiamo che lo Zumba è un’attività che fa sudare tantissimo (e anche bruciare tante calorie!), puntare quindi su indumenti 100% cotone e traspiranti.

Consiglio extra: indossare un reggiseno sportivo in materiale traspirante.

Mood Style

Infine, dopo aver visto qual è l’abbigliamento più comodo e trendy per fare Zumba, un occhio anche allo stile. Per essere davvero “super mood” con l’atmosfera della lezione, puntare su colori accesi, vivaci e sgargianti. Colori fluo, stampe appariscenti e mega scritte a tema.

Insomma, lo Zumba permette di allenarsi in maniera efficace e divertente, l’importante però è essere comodi e indossare indumenti che favoriscano i vari movimenti.