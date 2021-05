Si avvicinano i mesi estivi e c’è voglia di vacanza e spensieratezza soprattutto dopo gli ultimi mesi, davvero difficili per tutti. A chi non mancano le cene fatte con gli amici nelle calde sere d’estate semmai gustando qualche fetta di anguria? L’anguria è molto apprezzata in estate perché è fresca, dissetante ed è ingrediente per diverse ricette. È anche fonte di tante vitamine necessarie per l’organismo umano e che sono contenute non solo nella polpa ma anche nella buccia, che in genere viene sempre gettata nella spazzatura. Infatti, si pensa che non possa servire a nulla, anche se non è così. In questo articolo vedremo le incredibili le cose che si possono fare riciclando la buccia dell’anguria per utilizzarla in cucina o come cosmetico.

Marmellata con la buccia

Eliminare dalla buccia la parte verde, ricavare la polpa bianca e metterla in una pentola, versando lo zucchero con una proporzione di 1:2. Far cuocere per circa un’ora mescolando di tanto in tanto. Conservare la marmellata in barattoli di vetro sterilizzati.

Coppette per macedonia, gelato o succo di frutta

La si può usare per realizzare delle belle e originali coppette per il gelato. Tagliare la buccia con un coltello e scavare in verticale oppure in orizzontale. Dopo aver ricavato le coppette, riempirle con della macedonia, con del succo di frutta o con del gelato.

Tonico per il viso

Lavare bene la buccia ed estrarne il succo con un estrattore. Versarlo in un contenitore di vetro. Lo useremo come tonico ogni volta che serve. Prendere un batuffolo di cotone e seguire lo stesso procedimento che si usa fare con i tonici acquistati in profumeria.

Maschera per il viso

Aggiungere un cucchiaino di miele al succo ottenuto dalla buccia, applicare sul viso e lasciare agire per venti minuti.

Ecco spiegate perché sono incredibili le cose che si possono fare riciclando la buccia dell’anguria per utilizzarla in cucina o come cosmetico.