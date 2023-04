Con soli 100 euro al mese è incredibile il capitale che si potrebbe accumulare con questi 3 investimenti

Investire 100 euro al mese può sembrare una cifra irrisoria, ma se si sceglie la strategia giusta si può ottenere una rendita crescente nel lungo periodo. Riveliamo 3 idee per investire 100 euro al mese e i vantaggi e i rischi di ognuna.

Una delle soluzioni più semplici e sicure per investire 100 euro al mese è il Piano di Accumulo del Capitale (PAC). Questa forma di investimento consiste nell’investire una somma fissa ogni mese su di uno strumento finanziario, per esempio un fondo di investimento o un ETF. Il vantaggio di questa soluzione è che è accessibile con piccolissime cifre, anche 100 euro e si può comunque beneficiare dell’effetto degli interessi composti. Ovvero ogni mese gli interessi generati dal capitale vengono reinvestiti e producono a loro volta altri interessi.

Con soli 100 euro al mese puntare su un ETF dal rendimento di oltre il 1.000% in 20 anni

La difficoltà sta nella scelta dello strumento su cui sviluppare il PAC. Però sul web si possono trovare delle società di consulenza specifica per questo genere di investimento. Oppure si può seguire la strada del fai da te, magari puntando su uno degli ETF che hanno reso di più nell’ultimo ventennio.

L’ETF Ivesco QQQ (ISIN: IE0032077012) indicizzato all’indice tecnologico USA Nasdaq, da novembre 2022 è più che decuplicato, aumentando di valore del 1.050%. Senza contare i dividendi distribuiti quasi ogni anno ai risparmiatori che avevano in portafoglio questo titolo

Il segreto per moltiplicare i risparmi con il prestito

Un’altra idea per investire 100 euro al mese è il p2p lending, o prestito tra privati. Consiste nel prestare denaro a persone o imprese che ne hanno bisogno tramite delle piattaforme online che mettono in contatto domanda e offerta di credito. Il vantaggio di questa soluzione è che si può ottenere un rendimento elevato, anche superiore al 10% all’anno. Il rischio è che si può incorrere in insolvenze o ritardi nei pagamenti da parte dei debitori. Però si può diversificare il rischio prestando piccole somme a diversi soggetti.

Chi crede nel mattone può puntare sul crowdfunding immobiliare

Una terza strada, ancora poco conosciuta in Italia, ma molto diffusa all’estero, in particolare nei Paesi anglosassoni, è il crowdfunding immobiliare. Il crowdfunding immobiliare, è una forma di finanziamento collettivo di progetti immobiliari tramite piattaforme online che selezionano le opportunità più sicure e profittevoli.

Questo tipo di investimento è a medio-alto rischio e medio-alto rendimento. Il guadagno non sempre è assicurato e dipende dal successo dell’operazione immobiliare. Tuttavia può essere una buona soluzione per diversificare l’investimento. Sul web sarà facile trovare le varie piattaforme, italiane ma anche straniere, che offrono questa opportunità di investimento. Anche in questo caso i guadagni possono arrivare al 10% all’anno.

In conclusione, anche con soli 100 euro al mese si può creare un capitale nel tempo in modo intelligente. Ovviamente è consigliabile sempre di informarsi Con soli 100 euro al mese bene prima di investire e di diversificare il proprio portafoglio per ridurre il rischio.