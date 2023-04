Guai a fare adesso questo errore se si hanno tra 10.000 euro e 20.000 euro sul conto corrente

Evitare di monitorare il proprio conto corrente può rivelarsi uno sbaglio finanziario fatale. Infatti, il conto corrente è principalmente utilizzato come strumento di pagamento e non come un veicolo di investimento. Guai a fare adesso l’errore di lasciare dei soldi sul conto corrente, perché possono rappresentare un costo significativo.

Anche piccole somme, se investite correttamente, possono contribuire a creare un grande capitale nel lungo termine. Pertanto, è sempre consigliabile gestire attentamente il proprio conto corrente e investire saggiamente i propri risparmi.

Guai a fare adesso questo sbaglio con 10.000 euro o 20.000 euro sul conto corrente

Hai dei risparmi tra 10.000 e 20.000 euro sul tuo conto corrente? Non sei solo: molte famiglie italiane hanno depositi simili. Tuttavia, molti commettono l’errore di non investire questa somma, pensando che non sia abbastanza. Questo porta a lasciare il denaro sul conto corrente, a volte dimenticandosi di esso.

Spesso il motivo per cui questi soldi rimangono sul conto corrente è dovuto alla mancanza di conoscenza sulle opportunità di investimento offerte dal mercato, specialmente oggi. Tuttavia, una buona pianificazione e attenzione possono aiutare a gestire anche piccole cifre. Investire i tuoi risparmi potrebbe portare grandi benefici, mentre lasciarli sul conto corrente può costarti economicamente.

Gli sbagli da non commettere con dei soldi sul conto corrente

Se hai dei risparmi da parte, anche piccoli, non commettere l’errore di lasciarli fermi sul conto corrente. Investire piccole cifre è possibile e ti permette di far fruttare i tuoi soldi, evitando di perdere del denaro faticosamente accumulato. Nella maggior parte dei casi è sufficiente avere sul conto una cifra inferiore a 5.000 euro. Questa è più che sufficiente per affrontare le ricorrenti spese mensili.

Lasciare più di 5.000 euro sul conto corrente comporta un costo diretto e uno indiretto. Quello diretto riguarda l’imposta di bollo, mentre quello indiretto è legato alla perdita del potere di acquisto delle cifre in giacenza sul conto, senza rendimento. Per esempio con un’inflazione che a fine anno potrebbe attestarsi all’8%, la perdita del potere di acquisto su 20.000 euro sarà pari a 160 euro.

Come evitare questi errori e investire piccole cifre in modo sicuro e redditizio? Esistono diverse soluzioni, a seconda del proprio profilo di rischio e degli obiettivi. Ecco alcune idee.

Come impiegare i soldi sul conto in modo sicuro e redditizio

Guai a fare adesso questo errore! Investire i propri risparmi in modo efficace è fondamentale per far crescere il proprio patrimonio nel tempo. Lasciare una somma superiore a 5.000 euro sul conto corrente non è una scelta saggia. È consigliabile investire l’importo eccedente in modo adeguato, diversificando il portafoglio e minimizzando il rischio.

Per esempio, se si ha una somma di 15.000 euro, è possibile lasciare sul conto una cifra di 3.000/4.000 euro per la gestione delle spese mensili e destinare il resto ad investimenti di breve e lungo periodo. Una soluzione potrebbe essere destinare 6.000 euro a strumenti di breve periodo come BOT o Conti di deposito a 6 mesi. Questa somma sarà la “scialuppa di salvataggio” in caso di spese impreviste. Il rimanente importo di 5.000 euro potrebbe essere investito in modo diversificato. Ad esempio metà in un BTP con scadenza residua a 3/5 anni e l’altra metà su fondi di investimento o ETF con un obiettivo di lungo periodo, circa 10 anni.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste sono solo idee e spunti di riflessione. Un professionista del settore finanziario sarà in grado di suggerire la soluzione migliore e di studiare una strategia personalizzata per ogni esigenza specifica.