Il nodo alla t-shirt: con questo trucco dal gusto vintage indossiamo una semplice maglietta con grande stile. Basta così poco per conferire al nostro outfit un tocco unico e sbarazzino.

Con questo trucco dal gusto vintage indossiamo una semplice maglietta con grande stile

L’abitudine delle ragazze ad annodare il fondo della maglietta nasce circa negli anni ’60. All’epoca, il semplice gesto era sufficiente a creare scandalo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il motivo scatenante era che, a volte, le ragazze mettevano gli indumenti dei loro uomini, che quindi rimanevano eccessivamente lunghi o larghi. Allora ne annodavano l’estremità.

Ma, anche oggi, con questo trucco dal gusto vintage indossiamo una semplice maglietta con grande stile. È anche di un ottimo espediente se si vuole scoprire la pancia nelle calde sere d’estate.

Vari modi per fare il nodo alla maglietta: il nodo a chignon

Ci sono vari modi di fare il nodo alla maglietta, vediamone alcuni.

L’unica regola comune è quella di indossare una t-shirt sensibilmente più lunga della nostra taglia ideale.

Il primo modo è il nodo a chignon. Per farlo, in primis uniamo le punte di pollice e indice come a formare un cerchio. Ora prendiamo la porzione in eccesso di tessuto dalla maglietta e facciamola passare all’interno del cerchio.

Spingiamo dentro il tessuto, finché la maglia aderirà bene al corpo. A questo punto formiamo una sorta di cappio con indice e medio, dentro cui far passare la coda di tessuto formatasi. Tiriamola ben bene per stringere ed ecco che abbiamo il nodo a chignon.

Nodo a orecchie di coniglio

Il nodo a orecchie di coniglio è ancora più semplice e meno ingombrante. Prendiamo due lembi di tessuto dal fondo della maglia, uno in una mano, uno nell’altra.

Facciamo incrociare un lembo con l’altro e annodiamo come quando ci allacciamo le scarpe. Tiriamo bene i due lembi e il gioco è fatto.

Il nodo increspato

Per quest’ultimo nodo abbiamo bisogno di un elastico per capelli. Creiamo di nuovo il nostro cerchio con pollice e indice, ma questa volta sotto la maglietta.

Come prima, facciamo scorrere il tessuto nel cerchio. Quando la maglietta aderirà alla vita, sostituiamo le nostre dita con l’elastico. Il tessuto annodato dovrà restare sotto la t-shirt. All’esterno, il tessuto risulterà tutto arricciato.

Approfondimento

Per altri consigli di stile, che ci permettono di dar luce nuova a un vecchio capo, cliccare qui.