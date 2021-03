La realtà dei fatti ci conferma che tutti i cambiamenti avvenuti in ambito welfare statale hanno ridotto drasticamente le protezioni di cui tutti potevano godere fino a qualche tempo fa. Cresciuti in un ambiente in cui i nostri genitori e nonni hanno goduto di tutele statali ampie. Nessuno si preoccupa di comprendere se quel sistema è ancora uguale o meno.

Non è più automatico ricevere un indennizzo statale per un infortunio ed è la principale motivazione sul perché assicurarsi contro gli infortuni se la sanità è gratuita. In caso di infortunio invalidante al 100% potremmo sentirci rispondere di avere diritto ad un povero assegno mensile di 290 euro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Cosa garantisce lo Stato

Prima di tutto bisogna partire dalla tutela garantita a tutti da parte dello Stato senza tener conto delle condizioni lavorative, età, sesso e contributi versati. In questo caso l’aiuto è molto basso e come descritto sopra è di circa 290 euro.

La situazione migliora quando il contribuente ha versato contributi INPS e INAIL attraverso le trattenute in busta paga. In questi casi le prestazioni migliorano. Lo Stato eroga una indennità giornaliera per inabilità assoluta calcolata in base alla busta paga. È previsto un indennizzo in capitale per invalidità permanenti comprese tra il 6% ed il 15%. Il contribuente ha diritto ad una rendita in caso di danno biologico e invalidità compresa tra il 16% e il 100%.

Possiamo facilmente notare che per livelli inferiori al 6% non è previsto alcun indennizzo. Inoltre perderemo soldi per eventuale fisioterapia, accertamenti o visite specialistiche. Ecco perché assicurarsi contro gli infortuni se la sanità è gratuita.

Come costruire una polizza infortuni adeguata

Avere una polizza adeguata non è una frase priva di significato. Il consumatore deve analizzare le aree dove è scoperto dalla sanità pubblica. La priorità è tutelarsi da quegli infortuni che possono cambiarci la vita insieme a quella della nostra famiglia. Il consumatore deve tutelare il reddito e la capacità di generarlo. Lo scopo è quello di trasferire il rischio economico di una grave invalidità su qualcun altro, in questo caso la compagnia assicurativa.