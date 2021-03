Con i Consulenti di Diritto e Lavoro di ProiezionidiBorsa quest’oggi spiegheremo ai Lettori quando arriva la Certificazione Unica INPS 2021 per i dipendenti e i pensionati.

Ma, prima di iniziare, facciamo un passettino indietro, e cerchiamo di capire cosa è la Certificazione Unica e a cosa serve.

La Certificazione Unica

La Certificazione Unica ha sostituito il vecchio modello CUD.

È un documento con il quale il datore di lavoro attesta l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte. Ma non solo. Attraverso questo documento fiscale si attestano anche i contributi previdenziali e assistenziali. Nonché le ritenute fiscali operate e le detrazioni d’imposta riconosciute.

Questa certificazione è, dunque, fondamentale per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati.

Per cui, ogni anno, i datori di lavoro, consegnano ai propri dipendenti la Certificazione Unica.

Stessa cosa fa l’INPS per i cittadini che hanno percepito dall’Istituto redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione, redditi da lavoro autonomo. Nonché redditi di provvigioni o di altra natura.

Chi, ad esempio, ha percepito la NASPI o la CIG Covid può chiedere all’INPS la Certificazione Unica 2021.

Ma la domanda alla quale vogliamo rispondere oggi, è quando arriva la Certificazione Unica INPS 2021 per i dipendenti e i pensionati.

Quando arriva la Certificazione Unica INPS 2021 per i dipendenti e i pensionati

I dipendenti e i pensionati che nel corso dell’anno 2020, hanno ricevuto prestazioni dall’INPS, devono poter scaricare direttamente online la CU 2021 entro la scadenza del 16 marzo.

Per poter far ciò, devono essere in possesso delle credenziali SPID, della CIE o della CNS. E quindi accedere al servizio dedicato “Prestazioni e servizi” sul sito dell’INPS.

L’INPS, quale sostituto d’imposta, è obbligato a consegnare il documento fiscale ai dipendenti e ai pensionati entro la metà del mese. E precisamente entro il 16 marzo 2021.

Per questa stessa data, per il periodo d’imposta 2020, l’INPS, infatti, deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica INPS 2021.

Così come precisato dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni.

