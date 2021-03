Negli anni passati la tendenza era quella di avere sopracciglia sottilissime, quasi del tutto invisibili. Pinzette, ceretta o filo, l’esigenza era sempre quella di togliere quanti più peli possibili. Oggi la tendenza è opposta, ma i lunghi anni di pinzetta per le sopracciglia hanno comportato una loro mancata crescita. In alcune zone in particolar modo, i peli non crescono più, costringendo tutte a dover disegnare i peli con prodotti appositi. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa mostra che con questo siero per far ricrescere le sopracciglia non servirà più disegnarle ogni giorno. Ecco come procedere.

Alcune premesse di base

La Redazione di Beauty aveva già illustrato, in questo precedente articolo, come realizzare un siero economico per la crescita delle ciglia. Oggi, interviene per mostrare come favorire la ricrescita di sopracciglia mancanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Bisognerà applicare il siero almeno una volta al giorno, preferibilmente prima di andare a dormire. Suggeriamo anche di riporlo in un vecchio contenitore di lucida labbra o in un vecchio contenitore di cosmetico qualunque, per un’applicazione più rapida.

Preparazione del siero

Con questo siero per far ricrescere le sopracciglia non servirà più disegnarle ogni giorno, perché gli ingredienti impiegati favoriranno la crescita del pelo. Si tratta di oli essenziali, tra le cui tante proprietà esiste anche la stimolazione della crescita di peli e capelli.

Consigliamo di usare l’olio di lavanda, quello di cedro e quello di rosmarino, uniti all’olio di ricino. Iniziare versando qualche goccia di olio di lavanda e la stessa quantità anche per quello di cedro e quello di rosmarino.

Poi, circa ¾ del contenitore andranno riempiti di olio di ricino, fino alla chiusura e bisognerà agitare il tutto. La lavanda, il cedro e il rosmarino conferiranno un ottimo profumo al siero e favoriranno la crescita.

Applicazione del siero

Il trattamento ideale dovrebbe avere una durata di circa due mesi. Dopo due mesi di applicazione, le sopracciglia appariranno più folte e sane. L’applicazione non deve mai intaccare gli occhi, per evitare bruciori e irritazioni.

Applicare il siero sulle sopracciglia struccate e deterse, con l’aiuto di un pennello da make up. Consigliamo di applicare il siero su tutto il sopracciglio, senza fuoriuscire dalla superficie di crescita naturale del pelo.