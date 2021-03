Le piante grasse sono graziose e molto diffuse nelle nostre case. Ciò che è importante è sfatare il mito secondo il quale le piante grasse vivano di vita propria, senza che necessitino di cure. Questo è un grave errore che può portarci a farle morire. Pertanto, in questo articolo spieghiamo come con questi semplici accorgimenti coltivare le piante grasse sarà un gioco da ragazzi.

Attenzione all’acqua

Per quanto riguarda l’acqua, è risaputo che bisogna bagnarle con molta attenzione. Appena portiamo la nostra pianta grassa in casa non va bagnata per almeno una settimana, ma semplicemente nebulizzata a giorni alterni. Contrariamente a ciò che si pensi, le piante grasse non hanno bisogno di poca acqua, ma è necessario che, prima di essere bagnate nuovamente, il loro terriccio sia asciutto. Dunque, consigliamo annaffiature abbondanti, specialmente in estate, mentre in inverno soltanto una volta ogni 20 giorni circa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Vaso o terra?

Le piante grasse sono adatte sia alla coltura in vaso sia in terra. In entrambi i casi, i ristagni sono dannosi perché patiscono l’acqua in eccesso, dunque dobbiamo fare attenzione a non creare un ambiente simile per queste piante. La coltivazione in vaso è più semplice e si presta bene per le piante grasse poiché hanno radici che crescono lentamente senza aver bisogno di spazi molto grandi. Coltivare le piante grasse nella terra, invece, può nascondere delle insidie perché sono a rischio ristagni e, se piantate in zone troppo ombrose possono soffrire.

Sì ai rinvasi, ma con alcune cautele

Il rinvaso delle piante grasse non va fatto in un periodo preciso. In ogni caso, è sempre meglio evitare gli ultimi tre mesi dell’anno perché in questi mesi inizia la loro fase di riposo. In linea generale, le piante grasse traggono beneficio dai rinvasi, pertanto consigliamo di rinvasarle una volta l’anno se si tratta di piante giovani. Se le piante sono adulte, invece, non più di una volta ogni tre anni.

Con questi semplici accorgimenti coltivare le piante grasse sarà un gioco da ragazzi: sebbene non siano piante complesse da gestire, seguendo queste linee-guida non avremo alcun problema a farle crescere forti e sane.

Approfondimento

Come fertilizzare le piante con queste cose di uso comune