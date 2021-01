Ormai le macchine da caffè e espresso hanno invaso le nostre case. Sono più comode e rapide per chi vuole un caffè senza dover aspettare. Ma il gusto della moka per noi italiani è sempre insostituibile. Infatti in ogni casa è impossibile non trovare almeno una moka. Ma non usandola spesso si incorre in alcuni problemi che vanno a modificare il gusto del caffè. Ecco come rimediare.

Con questo segreto diciamo addio al brutto sapore della moka poco usata

Si può tranquillamente affermare che ogni famiglia possiede più di una moka. Magari una più piccola, da una sola tazza. O una più grande che si usa quando si hanno tanti ospiti e si vuole portare il caffè a tutti contemporaneamente. Ma il difetto di questo splendido oggetto che ci invidiano in tutto il mondo è solo uno. Quando la moka non si usa per molto tempo, il primo caffè ha un cattivo sapore.

Questo perché la guarnizione tende ad assorbire gli odori. E mancando il caffè si impregnerà di odore di alluminio bagnato. Questo perché la moka è fatta interamente in alluminio, soprattutto il filtro. Quindi quando si rimette in uso una moka ferma da un po’ è bene fare dei caffè di prova. Questo per permettere alla guarnizione di impregnarsi di nuovo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ma esiste un modo più veloce? Certo, ed è semplicissimo. Basterà ricordarsi di una cosa soltanto. Prima di mettere a posto la moka basterà aggiungere un cucchiaino di caffè. Nel filtro a imbuto, come se dovessimo caricarla per preparare il caffè. Un solo cucchiaino è sufficiente, per lasciare l’aroma di caffè. Così quando si andrà ad riutilizzarla, già dal primo caffè non si avranno problemi.

Ed ecco come con questo segreto diciamo addio al brutto sapore della moka poco usata. Niente più sprechi di caffè e niente sapore di metallo. Basta solo ricordarsi di aggiungere un cucchiaino di caffè. Facile, no?

Approfondimento

Il caffè della moka non esce tutto? Prova questo metodo