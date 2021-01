Fedele compagno di ogni merenda, il tostapane è una delle invenzioni più utili del secolo passato. Ma non solo, grazie a lui si può tranquillamente ravvivare qualsiasi fetta di pane. Anche quelle che ormai non sono più fresche. E trasformarle in perfette bruschette. Ma come fare con le briciole?

Pulire il tostapane non è mai stato facile se si sa questo segreto

Un problema comune quando si usa molto il tostapane è l’odore di bruciato. Non perché effettivamente ci sia qualche problema nell’elettrodomestico. Ma semplicemente perché residui di pane e condimento sono rimasti intrappolati nel tostapane. E sono difficili da eliminare.

Ma non tutti sanno che ogni tostapane, a prescindere dal marchio, nasconde un segreto. Uno scompartimento “nascosto” che ne facilita la pulizia. Già, proprio così. Infatti ogni modello, per quanto avanzato prevede un cassettino. Facilmente estraibile che raccoglie tutte le briciole che cadono da i due contenitori in cui si mettono le fette a tostare. Infatti le griglie lasciano quei fantastici segni tipici delle fette tostate. Ma è molto facile perdere qualche ingrediente dai toast farciti.

Per eliminare le briciole che sono sfuggite anche al vassoio nascosto c’è un altro trucco. Basterà capovolgere il tostapane, eliminando così ogni residuo! Ovviamente con la spina staccata, per evitare incidenti. Se l’odore di bruciato è ancora lì, allora c’è un’ultima cosa da fare. Prendere i due contenitori grigliati e lavarli per bene. È probabile che qualche residuo di mozzarella o sottiletta sia rimasto incastrato. E ogni volta che si accende il tostapane continua a bruciare.

E quindi ecco come pulire il tostapane non è mai stato facile se si sa questo segreto. Non c’è bisogno di usare nessuno strano trucco, soltanto ispezionare il tostapane. E si scoprirà che ogni modello ha un cassettino nascosto. Una volta pulito, i toast saranno squisiti come la prima volta.

