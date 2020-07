La ricetta per un caffè perfetto esiste ed è davvero facile da realizzare a casa. Prendete una moka e versate l’acqua dentro la caldaia della caffettiera fino ad arrivare alla valvola della macchinetta. Rimettete il filtro e inserite una quantità di caffè sufficiente per creare la cosiddetta “montagnetta”. La chiusura della caffettiera è un passaggio fondamentale per la riuscita di un ottimo caffè. Infine, riponete la macchinetta sul fornello a fiamma bassa. Se nonostante ciò il caffè non esce, utilizzate questo metodo.

Il caffè della moka non esce tutto? Prova questo metodo

Vuoi iniziare al meglio la giornata con una buona tazzina di caffè, ma ti rendi conto che la macchinetta non riesce nel suo intento. La moka è sul fornello, il fuoco è basso, ma il livello del caffè non si alza. Quindi se il caffè della moka non esce tutto ecco la soluzione! Prendi la macchinetta e facendo attenzione a non versare il suo contenuto, metti la parte bassa, chiamata caldaia, sotto un flusso di acqua fredda per pochi secondi, poi rimettila sul fuoco acceso e aspetta pochi minuti, vedrai che il livello del caffè piano piano si alzerà fino a fuoriuscire del tutto.

Un consiglio per renderlo ancora più gustoso?

Se siete amanti del caffè potete rendere la vostra bevanda ancora più gustosa. Bastano pochi minuti e il gioco è fatto. Prendete un bicchiere di vetro e versate due cucchiai di zucchero. Quando le prime gocce di caffè fuoriescono dalla moka versatele nello zucchero, bastano davvero pochissime gocce, non serve esagerare. Prendete una forchetta e iniziate a sbattere lo zucchero per creare una crema, più chiaro è il composto, più la crema sarà buona. Quando il caffè è pronto versatelo nelle tazzine e aggiungete il contenuto del bicchiere, il risultato vi sorprenderà. E il caffè sarà ottimo.