A chi non è mai capitato di dover litigare con una collana aggrovigliata? Ci stiamo preparando ad uscire, dobbiamo solamente mettere la collana e tac. La ritroviamo completamente piena di nodi. E perdiamo tantissimo tempo per scioglierli senza rovinare la collana.

In questi casi possiamo mettere in atto alcuni trucchi casalinghi. Così facendo sciogliere i nodi sarà un gioco da ragazzi che ci occuperà pochi secondi. Se abbiamo collane aggrovigliate sistemiamoci comodi davanti a una buona serie TV e mettiamo in atto questi trucchi. Ecco come sciogliere i nodi alle collane in pochi secondi.

L’olio per bebè ci viene in aiuto

Il primo trucco per sciogliere i nodi alle collane vede come protagonista l’olio per bebè. Semplicemente ci basterà stendere la nostra collana e versare dell’olio per bebè nei punti annodati. Muoviamo bene le maglie della collana per far andare l’olio nei punti critici.

Quindi prendiamo uno spillo o un piccolo ago e iniziamo a togliere i nodi. L’olio ci aiuterà nell’operazione rendendo le maglie della collana più scorrevoli. Quando abbiamo finito non ci resta che pulire la collana. Usiamo una goccia di sapone per i piatti e strofiniamo con le mani o con uno spazzolino morbidissimo. Quindi risciacquiamo con acqua tiepida.

Come sciogliere i nodi alle collane in pochi secondi

L’altro trucco prevede l’uso del borotalco. Stendiamo la collana aggrovigliata su un pezzo di carta e versiamoci sopra il borotalco. Muoviamo le maglie per far andare il borotalco dappertutto. Quindi possiamo togliere i nodi uno ad uno. Anche in questo caso possiamo aiutarci con uno spillo o un ago piccolo.

Ma come fare a non far più aggrovigliare le collane? Con le cannucce! Quando dobbiamo mettere i nostri gioielli a posto, possiamo fare in questo modo. Apriamo le collane e infiliamo uno dei due capi nella cannuccia. Quindi chiudiamo di nuovo la collana. In questo modo non avremo più collane da snodare.