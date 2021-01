L’immagine di noi stessi che decidiamo di mostrare agli altri dice molto della nostra personalità. Così come lo stile che scegliamo nei vestiti che indossiamo racconta molto di noi, anche il modo in cui ci curiamo può dire tanto del nostro carattere e del nostro pensiero. Esistono infatti ad esempio alcune persone che non impiegano molto tempo o fatica nella cura personale. Altri al contrario spendono molti soldi in trattamenti e cosmetici al fine di risultare sempre impeccabili. Un segnale che subito può farci capire davanti a che categoria di persone ci troviamo in questo senso, è guardare la cura delle unghie.

Un vizio da non sottovalutare

Nella cura della persona una grande attenzione viene data alle unghie. Sul mercato sono presenti ormai migliaia di prodotti che aiutano a farle risaltare. Per non parlare degli innumerevoli trattamenti che si possono fare con l’aiuto di un’estetista. Molti sono costretti a ricorrere a dei cosmetici o all’aiuto di un professionista perché dipendenti da un vizio molto comune.

Infatti tantissime persone sviluppano la malsana abitudine di mangiarsi le unghie. Che sia per nervosismo o per noia, questo vizio non è da sottovalutare. In casi estremi si arriva a danneggiare molto sia l’unghia che la pelle circostante. Oltre al danno estetico infatti può essere dannoso anche per la salute delle nostre mani. Il consiglio dunque è innanzitutto quello di liberarsi immediatamente di questa brutta abitudine. In secondo luogo, è possibile aiutarsi con dei rimedi naturali per aiutare le nostre mani a risultare maggiormente curate. A tal proposito, vediamo perché con questo infuso le nostre unghie appariranno più sane e rafforzate.

Tè verde

Il tè verde ha moltissime proprietà, tra cui quella di alleviare le infiammazioni. Nel caso dunque si voglia rafforzare la pelle attorno alle unghie ed anche fortificare quest’ultime ne consigliamo l’utilizzo. Basterà mettere in infuso il tè verde e aspettare che sia pronto. Dopodiché, prendiamo del cotone e bagniamolo con l’infuso. Avvolgiamolo sull’unghia interessata per massimo trenta minuti e, incredibilmente, già saremo in grado di vedere dei risultati. L’unghia, così come la pelle attorno ad essa, appariranno immediatamente più sane. Il tè verde infatti oltre a sfiammare agisce anche come antiossidante. Dunque ecco il motivo per cui con questo infuso le nostre unghie appariranno più sane e rafforzate.