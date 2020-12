Un innovativo trattamento cosmetico ci permetterà di avere una pelle rigenerata in pochi minuti. Si pensa che questo trattamento vada a ridurre le sottili rughe del viso e possa rendere la pelle liscia e morbida. Senza l’utilizzo di prodotti aggressivi potremo esfoliare naturalmente la pelle e rimuovere gli strati di cellule morte che le impediscono di respirare. Questa novità porta il nome di dermaplaning.

Come funziona il dermaplaning

Questo trattamento prevede che si utilizzi la lama di un bisturi usa e getta o di un rasoio per rimuovere i peli del volto e lo strato più superficiale di cellule morte del viso. Inizialmente si deterge la pelle in modo non aggressivo. Poi si fa scorrere la lama del bisturi sulla pelle, con un angolo di 45 gradi. Successivamente si spalma una crema lenitiva o un gel di aloe. Questa procedura va fatta da un medico o da un estetista esperto. Online si può trovare in commercio lo strumento utilizzato nel dermaplaning ma si sconsiglia il fai da te perché ci sono più rischi e si potrebbe non ottenere il risultato desiderato. Il risultato del trattamento dura circa tre settimane.

Come rinnovare la pelle del viso senza chirurgia con la rivoluzione della skincare

Si pensa che questa procedura benefica stimoli il rinnovamento cellulare e migliori l’assorbimento delle creme. Inoltre, si crede che stimoli la naturale produzione di collagene della nostra pelle. I risultati visibili ottenuti dopo una seduta di dermaplaning sono: pelle luminosa, morbida e colorito omogeneo. La procedura del dermaplaning è del tutto indolore.

Rischi

Dopo essersi sottoposti ad una seduta di dermaplaning la pelle potrebbe presentarsi arrossata e più vulnerabile ad eventuali infezioni. Essendo stata privata di uno strato protettivo occorre evitare l’esposizione ai raggi solari. Non uscire mai di casa senza indossare la protezione solare sul viso.

In questa breve guida abbiamo elencato i benefici dermaplaning, la novità per rinnovare la pelle del viso senza chirurgia con la rivoluzione della skincare.