Il risotto è un primo piatto molto amato e consumato soprattutto durante il periodo invernale. È possibile realizzarlo con infinite combinazioni e quello che vogliamo proporre oggi è un risotto dal sapore speciale e deciso, ottimo da gustare nelle sere più fredde.

Ingredienti per la preparazione

400 gr. di riso Carnaroli;

1 scalogno;

2 spicchi d’aglio;

250 gr. di salsiccia;

400 gr. di cardo;

450 ml di vino bianco;

1 litro di brodo vegetale;

succo di un limone;

20 gr. di burro;

olio q.b.;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare il risotto

Iniziare a preparare il piatto pulendo i cardi, quindi toglierne le foglie laterali, le lamine e anche i filamenti. Tagliarlo a tocchetti e lavarlo. Far cuocere in acqua bollente con il succo di un limone e un pizzico di sale per circa 15 minuti. Scolarli e prenderne una metà per ridurli in purea grazie all’aiuto di un frullatore. Tagliare lo scalogno, pulire l’aglio e schiacciarlo con lo schiaccia-aglio. Mettere in un tegame con un po’ d’olio lo scalogno e l’aglio e farli stufare. Rimuovere il budello della salsiccia ed aggiungerne la pasta sbriciolata. Farla rosolare ed aggiungere il riso per farlo tostare un paio di minuti. Con un mestolo di legno, controllare che non si attacchi e mescolare.

Unire al riso i cardi a tocchetti ed aggiungere il vino bianco. Far sfumare il vino e, una volta evaporato, aggiungere un paio di mestoli di brodo vegetale affinché il riso arrivi a cottura. Mentre sta ancora cuocendo, aggiungere sale e pepe a piacere ed anche la purea di cardi. Far mantecare con il burro e il risotto è pronto. Servire sminuzzando sopra il risotto del prezzemolo fresco. Pronto a travolgere tutti con la sua bontà, questo è un risotto dal sapore speciale e deciso, ottimo da gustare nelle sere più fredde.

