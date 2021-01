È noto che le mele sono ricchissime di zuccheri, sali minerali e vitamine. Oltre questi importanti nutrienti contengono anche pectina, acido malico ed enzimi che favoriscono la motilità intestinale e la digestione. Vantano inoltre proprietà antinfiammatorie a carico di stomaco e intestino. Quindi sono utilissime contro stitichezza e possono aiutare in caso di infezioni gastrointestinali.

Ecco possiamo preparare un profumatissimo liquore alla mela con cannella e chiodi di garofano dalle sorprendenti proprietà digestive.

Per la sua preparazione sarebbero ideali le mele cotogne, ma anche mele rosse e gialle, più facili da trovare in questo periodo, andranno benissimo. Le rosse in particolare contribuiranno a dargli un colore rosato. Di seguito la ricetta.

Ingredienti

1l di succo di mele;

½ l di alcool a 45°

300 gr di zucchero;

un pizzico di cannella;

¾ chiodi di garofano.

Preparazione del liquore

Scegliere mele dalla polpa soda e profumata. Dato che per questa ricetta bisognerebbe usare anche le bucce, sarebbe opportuno scegliere frutti biologici, per avere la certezza che non siano trattati con sostanze dannose per la salute. Lavare bene le mele sotto acqua corrente e asciugarle con uno strofinaccio.

Asciugare le mele accuratamente e grattugiarle con la buccia fino a ridurle in purea. Filtrare la polpa ottenuta in modo da ricavarne solo il succo. Questa operazione può essere fatta più semplicemente usando un estrattore di succo per chi ne possiede uno.

Le mele si ossidano velocemente quindi il succo ottenuto andrà messo subito in un contenitore con l’alcool. Per ogni litro di succo ottenuto bisognerà aggiungere 300 gr di zucchero. Aggiungere poi la cannella e i chiodi di garofano e mescolare. Lasciar riposare il tutto per 1 giorno, in un contenitore coperto con della pellicola, in un luogo asciutto e fresco. Filtrare il succo ottenuto con un colino a maglie strette.

A questo punto versarlo in bottiglia, apporvi un tappo e lasciarlo stagionare per un paio di mesi. Trascorso questo tempo si potrà gustare Un profumatissimo liquore alla mela con cannella e chiodi di garofano dalle sorprendenti proprietà digestive. Il liquore di mele non è troppo comune per cui sarà una sorpresa gradita per gli ospiti e una buona alternativa al tradizionale amaro usato come “ammazzacaffè”.