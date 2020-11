Chi è celiaco sa quanto a volte possa essere difficile rinunciare ad alcuni piaceri di gola. Infatti, il sacrificio di non dover mangiare pasta, pane e simili, a volte può presentarsi davvero insostenibile. Ma per chi ne soffre non c’è nulla da fare. Ci si può solo adattare, comprando i sostitutivi senza glutine adatti. O forse no. Ci sono infatti delle sperimentazioni in corsi che porteranno a un vaccino per chi è allergico al glutine.

Infatti, con questo i celiaci potranno tornare a mangiare pasta e pane.

Questo nuovo vaccino, chiamato Nexvax2, andrebbe invece a stimolare il sistema immunitario, in modo da “addomesticare” le proteine del glutine e quindi fermare l’infiammazione dell’intestino. Per farla breve: non dovreste più mangiare pasta collosa e pizza di gomma per il resto della vita.

I primi test del vaccino

Il vaccino di cui stiamo parlando si chiama NexVax2. Il suo scopo sarebbe quello di stimolare il sistema immunitario, fermando l’infezione dell’intestino con una particolare attività sulle cellule del glutine. A iniziare le sperimentazioni sono stati gli USA. E sembra che i risultati siano davvero ottimi. Infatti, il capo della ricerca, Jason Tye-Din, ha spiegato come questo vaccino sia pensato per risolvere quasi completamente il problema della celiachia. E questo punto è stato sostenuto anche in Italia, come dimostra uno studio del Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia.

Dati i risultati fortemente positivi dei primi test, si è deciso di avviare una seconda fase. In quest’ultima, si andrà ancora più a fondo nelle sperimentazioni, per rendere il vaccino perfetto e funzionale. Dunque, si prospetta un futuro roseo per chi convive questo problema da anni. Infatti, con questo, i celiaci potranno ricominciare a mangiare pasta e pane. Bisogna solo attendere e avere fiducia nel progresso della scienza. Ma le premesse sono davvero ottime! Con un po’ di pazienza, gli studi faranno sicuramente il loro corso, risolvendo forse uno dei più grandi disagi alimentari che ci siano.

