Uno dei peggiori momenti in una comune giornata, è quello di vedere il proprio telefono quasi scarico proprio quando si sta per arrivare a casa. Infatti, non tutti vogliono che il cellulare si spenga. O perché si sta aspettando una chiamata importante proprio nell’arco di quei minuti o perché non ci si ricorda il PIN, ci sono delle situazioni in cui il telefono, per molti, deve rimanere acceso. In un articolo precedente, avevamo già spiegato come evitare che la batteria si consumasse velocemente. Infatti, seguendo queste indicazioni, la carica del cellulare durerà decisamente di più.

Ma quando ormai si è alla frutta, e si vede un numero come 5% accanto alla barra della carica, c’è poco da fare. E si possono solo attuare delle strategie affinché lo smartphone non si spenga prima di essere arrivati al proprio appartamento. Perciò, ecco alcuni trucchi per evitare che il cellulare scarico si spenga mentre si sta tornando a casa.

Chiudere tutte le applicazioni aperte sullo smartphone

La prima cosa da fare per assicurarsi di arrivare a casa prima che il telefono si spenga, è quella di chiudere ogni singola applicazione aperta. Non molti lo sanno, ma tutti i programmi aperti in contemporanea consumano tantissima batteria. E se si è ormai al 5%, uno dei pochi modi per salvare la poca carica rimasta è proprio questa. Perciò, basterà aprire tutte le finestre in sequenza e chiuderle una ad una. Solo così si potrà conservare quel poco di batteria che è rimasto.

Non toccare il telefono per nessuna ragione che non sia urgente

Un vizio che in moltissimi hanno è quello di controllare in continuazione lo schermo del cellulare. Che si voglia vedere l’arrivo di un messaggio o l’ora, quello schermo, in qualche modo, è sempre luminoso. Ma se si ha la batteria così bassa, non c’è assolutamente cosa più sbagliata. Infatti, in questo modo, si continuerà a consumare la carica, non permettendo al telefono di resistere acceso fino all’arrivo in casa. Posare lo smartphone in borsa e aspettare pazientemente sarà la scelta migliore.

Spegnere il GPS

Anche spegnere la localizzazione sarà un’ottima idea per far durare di più la batteria. Infatti, questa è una delle funzioni che scarica di più il cellulare. E con un 5% di batteria, il GPS attivato risucchierebbe l’ultima parte di energia dello smartphone in un attimo.

Perciò, ecco alcuni trucchi per evitare che il cellulare scarico si spenga mentre si sta tornando a casa. Si tratta di facili e piccoli accorgimenti, che tutti possono seguire in situazioni critiche!