Non si sa mai cosa inventarsi per far mangiare i legumi ai bambini. Quella che propone oggi ProiezionidiBorsa è una crema leguminosa che avrà il vantaggio di associarsi con un prodotto a cui pochi bambini sanno resistere. Ecco allora un quasi dolce per un delizioso gusto quasi natalizio, una crema di ceci al cacao.

Una ricetta da leccarsi i baffi?

Ben che i piccoli non hanno baffi, ma potrebbe esserlo per i nonni. Si sa che i bambini vanno matti per il cioccolato e in questo tempo che in qualche modo ci costringe a stare di più a casa, un piccolo anticipo del periodo più amato, non sarebbe male. Crema di ceci e cacao sarà un connubio di cui non dispiacersi.

Valori nutrizionali

I ceci hanno un alto valore nutrizionale per il loro contenuto di proteine vegetali, sono ricchi di calcio, ferro, potassio e fosforo, e contengono vitamina A, le vitamine del gruppo B e vitamina C. Quest’ultima è utile perché si associa col ferro e ne favorisce l’assorbimento.

Riguardo al cacao contiene soprattutto proteine, una buona quantità di grassi e carboidrati, ed è ricco di polifenoli che sono ottimi antiossidanti.

Un quasi dolce per un delizioso gusto quasi natalizio e vegano. La preparazione

La crema di ceci è semplice da preparare, bisogna far bollire i ceci in acqua con poco sale e una volta cotti e raffreddati si passano al mixer. Meglio se il tutto si fa a partire dalle scatole di ceci da agricoltura biologica certificata. Inoltre sul mercato si possono trovare anche a meno di un euro a scatola da 400 gr.

Ottenuta la crema di ceci si compone con oliva extravergine di oliva, si aggiunge il cacao a piacere secondo il gusto e del miele o dello zucchero di canna integrale se fosse diretto a dei vegani.

Si gira bene il composto così da ottenere una crema già pronta per essere gustata, ma che si può mettere anche in forno per farla indorare. In questo caso si potranno aggiungere a piacere dei semi sopra l’impasto o delle noci spezzettate.

Un quasi dolce per un delizioso gusto quasi natalizio e vegano, una ricetta che mette d’accordo grandi e piccini e che ci fa restare a casa più contenti.