Non c’è niente di meglio di trovare il lavello sgombero da piatti, bicchieri e stoviglie. Non ringraziamo mai abbastanza l’inventore della lavastoviglie per averci regalato un elettrodomestico così portentoso. Ma c’è un “ma”. Infatti, talvolta, può capitare che nonostante il lavaggio in lavastoviglie, piatti e bicchieri emanino un cattivo odore, quello che molti definiscono come “puzza di uovo”. La prima cosa a cui pensiamo è che dipenda dal detersivo e allora procediamo per tentativi ed errori, sperando di risalire alla causa del problema. Se siamo stati attenti ad eseguire una corretta manutenzione della lavastoviglie e usiamo detergenti di qualità, forse dovremmo intervenire in un altro modo.

Dove si mette il bicarbonato

Bicarbonato e aceto sono senza dubbio due alleati fenomenali contro aloni e cattivi odori. Spolverizzare un po’ di bicarbonato nei bicchieri, prima di procedere al lavaggio, potrebbe essere utile per contrastare il problema della puzza. Anche sciacquare i bicchieri (soprattutto quelli usati per bevande che non siano avuta) con l’aceto aiuta a scongiurare i cattivi odori che rimangono al termine del lavaggio in lavastoviglie. Oltre a questo, ci sono piccoli accorgimenti che si possono adottare. Per esempio, evitare di effettuare lavaggi a temperature troppo elevate, che potrebbero danneggiare il vetro, o evitare di asciugare i bicchieri con i panni da cucina dopo il lavaggio. Se il panno è intriso di cattivi odori, questi passeranno anche ai bicchieri. Tuttavia, esiste un altro trucco molto utile contro piatti e bicchieri che puzzano.

Come eliminare il cattivo odore da piatti e bicchieri in lavastoviglie

Abbiamo parlato di aceto e bicarbonato, ma non dobbiamo dimenticarci del potere sbiancante e anti odore del limone. Questo trucchetto è piuttosto vecchio e no, non parliamo di strofinare i bicchieri con le fette di limone prima del lavaggio in lavastoviglie (sebbene sia un altro modo ottimale per adoperare questo ingrediente naturale). Bisogna intervenire direttamente sulla lavastoviglie. Posizioniamo le bucce di limone nel cestello della lavastoviglie, vicino a piatti e bicchieri che tendono a rilasciare cattivi odori. Una volta avviato il programma, le bucce di limone provvederanno a rilasciare un odore piacevole su tutte le stoviglie e fungeranno da veri e propri deodoranti naturali.

I bicchieri non puzzeranno più

Non dimentichiamoci che anche la lavastoviglie deve essere pulita. Pertanto, mettiamo in conto di eseguire dei lavaggi a vuoto, usando aceto o acido citrico. Questo eliminerà il calcare, che è un altro responsabile dei cattivi odori sulle stoviglie. E ricordiamoci: dopo ogni lavaggio, lasciamo aperto lo sportello per far svaporare bene la lavastoviglie. In questo modo, eviteremo aloni e cattivi odori. Ora sappiamo tutto ciò che c’è da sapere su come eliminare il cattivo odore da piatti e bicchieri. E la puzza non sarà più un problema!

