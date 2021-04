Con questi tre spuntini anche i più golosi potranno arrivare alla prova costume senza rinunciare al piacere

Tutti in attesa dell’estate, tutti pronti a mettersi in forma. Ma attenzione a non farsi prendere dai morsi della fame, che potrebbero farci aprire la dispensa e azzerare i sacrifici fatti. Me come si fa a non arrivare affamati a tavola? Facendo dei piccoli spuntini durante la giornata.

Gli spuntini hanno un enorme importanza nell’alimentazione, in quanto consentono di non arrivare al pasto successivo con troppa fame, finendo per eccedere con le porzioni. Per chi fa sport, gli spuntini contribuiscono a rendere ottimale le prestazioni durante l’allenamento. Con questi 3 spuntini anche i più golosi potranno arrivare alla prova costume senza rinunciare al piacere.

Ma attenzione, quando si parla di spuntini sani, di certo non ci si riferisce a merendine, patatine e simili. Anzi questi, possono solo aumentare il senso di fame, oltre ad apportare grassi e calorie. Tuttavia, non bisogna disperare, stare in forma non vuol dire rinunciare al gusto, anzi, consente di imparare il gusto e il sapore vero e genuino dei cibi.

Gustoso pancake

Ecco tre idee semplicissime per fare un break senza rinunciare al gusto e senza sensi di colpa. Si può preparare anche prima, così da trovarlo già pronto. Stiamo parlando del gustoso pancake. Occorreranno:

75 ml di albume;

20 gr di farina d’avena;

20 gr di marmellata light.

Riscaldare la padella a fuoco medio, nel frattempo sbattere insieme albume e farina d’avena. Versare il composto sulla padella. Quando cominceranno a comparire delle bollicine in superficie e la base sarà dorata, girare con una spatolina. Disporre poi il pancake sul piatto e stendervi sopra la marmellata light. Volendo, si può sostituire la marmellata con un cucchiaino di miele

Dopo aver visto il primo, se non si vuole rinunciare al piacere del cioccolato si può preparare un gustosissimo porridge. Questo può diventare anche il dolce della domenica. In questo caso, occorrerà:

75 ml latte di mandorle senza zucchero;

75 ml di acqua;

25 gr di fiocchi d’avena;

10 gr di cacao amaro in polvere;

10 gr di miele.

Portare ad ebollizione acqua, latte di mandorle, fiocchi di avena e cacao, fino a far diventare il composto denso. Se si preferisce, si può anche triturare il tutto con un minipimer. Versare poi il composto e gustarlo caldo, come una cioccolata calda. Se si preferisce, si può preparare anche qualche ora prima, e una volta raffreddato, conservarlo in frigo. Sembrerà di gustare un budino.

Infine, ecco la terza idea, Si può preparare una golosa e fresca macedonia di frutta, con 5 fragole, mezza banana, un kiwi, del succo di limone e, se si preferisce, un cucchiaino di fruttosio.

Quindi, con questi tre spuntini anche i più golosi potranno arrivare alla prova costume senza rinunciare al piacere.

